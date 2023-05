A Ferrandina tutti pronti per partecipare al 3° Campionato Nazionale di Matematica! Ecco i dettagli

L’Università delle tre età di Ferrandina organizza dal 15 al 22 Maggio 2023 il 3° Campionato Nazionale di Matematica dal titolo “L’UNITRE GIOCA CON LA MATEMATICA”.

La manifestazione si svolgerà nel plesso monumentale del Monastero di Santa Chiara in largo Palestro 1, nel caratteristico rione “LA CITTADELLA”.

La Direttrice Giovanna Lavecchia ci fa sapere:

“La matematica costituisce un mondo affascinante, con idee e aspetti creativi, che stimolano la curiosità e l’apprendimento, eppure, spesso e volentieri, non è per niente amata.

Per avvicinare una materia tanto ostica ai bambini ed ai “ragazzi” di ogni età ( 11 – 99 anni), e per apprezzarla in maniera divertente, noi la proponiamo giocosamente con numeri e logica.

Il gioco infatti, risulta divertente ma soprattutto istruttivo, diventando il modo perfetto per renderla una materia interessante, anche ai meno interessati, incuriosendoli con metodi di spirito creativo, avvicinandoli a concetti e problemi tutt’altro che banali.

Strumento questi ideali ed efficaci per raggiungere risultati positivi, migliorare l’autostima e favorire lo sviluppo armonico di corpo e mente, oltre a stimolare la competitività di ognuno, come dice anche il grande filosofo “LEIBNIZ” ‘Sono decisamente favorevole allo studio dei giochi logici… perché questi sono di grande aiuto, nello sviluppare l’arte della riflessione’.

Non ci stupisce quindi, che la matematica ricreativa abbia appassionato nei secoli, studiosi e profani.

È una tradizione, con una storia di almeno 4000 anni, trasmessa da civiltà in civiltà, grazie soprattutto alle grandi menti scientifiche, (da Archimede 287 a.C. – 212 a.C. a Diofanto III e IV sec. a Gardner 1914-2010 a Hofstadter 1945 a Fibonacci, Cardano, Cartesio, Fermat, Pascal, Eulero, Lagrange, Carroll, ecc.) che per rilassarsi e puro piacere, non hanno disdegnato dedicarsi ai divertimenti a carattere matematico e logico (nella biblioteca di Albert Einstein 1879-1955 c’era un intero settore dedicato alle opere di giochi matematici).

Come nelle scorse edizioni, ai bambini della scuola primaria e del terzo anno di scuola dell’infanzia proponiamo di giocare con i numeri nelle varie piazze cittadine, mentre i ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado, insieme agli associati di UNITRE ed a chiunque abbia aderito, parteciperanno a giochi alla portata di tutti.

Nessuna particolare conoscenza è necessaria, basta solo la logica, un pizzico di fantasia e tanta, ma tanta voglia di mettersi in gioco”.

