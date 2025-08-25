A Bernalda Rovazzi in concerto

Rovazzi in concerto.
Continuano gli appuntamenti del calendario estivo Bernaldese perché l’estate non finisce il 23 Agosto.
Appuntamento a Mercoledì 27 Agosto 2025 alle ore 21:30 in Largo San Donato.
Ingresso gratuito.
Questa la locandina.
Rovazzi in concerto. Continuano gli appuntamenti del calendario estivo Bernaldese perché l’estate non finisce il 23 Agosto. Appuntamento a Mercoledì 27 Agosto 2025 alle ore…
Da oggi, anche presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Metaponto sarà disponibile un defibrillatore automatico, donato dall’Associazione Gian Franco Lupo “Un sorriso alla vita” –…
Riceviamo e pubblichiamo una nota del Segretario Generale Fit Cisl, Sebastiano Colucci: “Abbiamo aspettato qualche giorno prima di intervenire sulla polemica nata in questi giorni…
Ancora un brutto incidente sulla Bradanica, al confine tra Basilicata e Puglia. Nello scontro con un camion, come fa sapere rainews, due ragazze a bordo…
Brutto incidente questa mattina a Matera. In via San Vito, intorno alle 13:00, tre auto sono rimaste coinvolte. Due veicoli si sono scontrati frontalmente coinvolgendo…
Cambiano le regole per chiedere il bonus asilo nido. Un emendamento approvato all’interno del decreto Economia modifica in parte il meccanismo per accedere al contributo….
Il Sindaco di Pisticci, Domenico Albano, fa sapere: “𝗜𝗲𝗿𝗶 sera 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮 ha vissuto un momento che resterà nella memoria collettiva: l’𝗶𝗻𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗽𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮…
Una nota del Comune di Tricarico fa sapere: “Considerando la gravità della situazione attuale (mostrata nelle foto allegate) ed il mancato rispetto delle regole e…
Riceviamo e pubblichiamo una nota del Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani: “Il contributo regionale per la Festa di San Rocco a Tolve e le polemiche…
L’alta pressione cede in serata, favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni Ma che tempo…
Continua l’estate a Bernalda. Dopo la grande festa arriva uno degli eventi più attesi del calendario: In Vino Verijazz – Rassegna enologica. Per l’XI edizione…
Non solo autovelox, c’è un nuovo occhio tecnologico che controlla le strade: il sorpassometro. Si trattata, come fa sapere today, di uno strumento utilizzato per…
È iniziata oggi la Vuelta, terza corsa più antica tra i Grandi Giri del ciclismo su strada professionistico, dopo il Giro d’Italia e il Tour…