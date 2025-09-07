ULTIME NEWS

Tursi, al via l’inaugurazione di questo plesso scolastico: “un luogo per i nostri bambini dove crescere e sognare”. I dettagli

7 Settembre 2025

L’Amministrazione Comunale è lieta di invitare tutta la cittadinanza all’inaugurazione del plesso scolastico designato per i servizi all’infanzia “Il Girasole”.

Appuntamento a Martedì 9 Settembre 2025 alle ore 9:00.

Spiega il Comune:

“Un momento di festa e di comunità, che segna un passo importante verso un futuro migliore per le nuove generazioni.

Per i nostri bambini, un luogo dove crescere e sognare.

Per tutti noi un ulteriore segno concreto di investimento nel futuro.

Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questo obiettivo con la benedizione dei locali e la visita all’intera struttura che ospiterà le attività didattiche alla loro ripresa”.

Ecco la locandina dell’evento.