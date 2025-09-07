Inizia oggi una nuova avventura per l’Elettra Marconia: “un sentito augurio per un campionato ricco di emozioni e soddisfazioni”!

Inizia oggi una nuova avventura per l’Elettra Marconia.

Scrive l’Amministrazione Comunale di Pisticci:

“Vogliamo rivolgere a tutta la squadra, ai tecnici e ai dirigenti un sentito augurio per un campionato ricco di emozioni e soddisfazioni.

Fare i dirigenti di una società di calcio non è mai semplice: si vivono gioie immense quando la squadra fa bene, ma anche momenti di fatica e sacrificio dietro le quinte, nell’organizzazione e nella gestione quotidiana.

È il cuore, la passione e l’impegno di chi crede in questo progetto che fanno la differenza e tengono viva la speranza di raggiungere grandi traguardi.

Vi auguriamo di affrontare questa stagione con determinazione, spirito di squadra e la consapevolezza che ogni difficoltà è un’occasione per crescere e migliorare.

Forza Elettra Marconia, che sia un campionato da vivere con orgoglio e passione!”.