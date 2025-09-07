Nella bellissima città di Matera prodotti tipici delle Regioni Italiane, Artigianato, Spettacoli ed esibizioni degli artisti di strada. L’evento in programma

Ecco il programma completo di Gusto Italia Matera: tra tradizioni, tipicità e biologico Made in Italy, nella splendida Città dei Sassi.

L’evento, storicamente dedicato alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici italiani e locali e all’artigianato artistico e tradizionale italiano, amplierà i suoi contenuti e darà risalto ai prodotti biologici italiani.

Scrivono gli organizzatori:

“Da Mercoledì 10 Settembre a Domenica 14 settembre saremo in Piazza Vittorio Veneto e in Via Luigi La Vista, nella bellissima città di Matera, Patrimonio UNESCO e Capitale della Cultura 2019, con:

Gusto Italia Matera:

Prodotti tipici delle Regioni Italiane e prodotti biologici

Artigianato artistico e tradizionale, creazioni artigianali handmade

Divertimento e intrattenimento per grandi e piccini con LucarGò e Lucamp di Zio Ludovico e Lumaca.

Appuntamenti di divertimento per i piccoli con il Grande Gioco dell’Oca in piazza, a cura dell’Associazione MUV Matera

Appuntamenti con la tradizione materana con le travolgenti musiche e i balli popolari: Zingare Lucane, Rino Locantore e i suoi musicanti, TuppeTuppe

Spettacoli ed esibizioni degli artisti di strada, con musica, giocoleria e trampolieri.

Un bellissimo weekend settembrino fra colori, sapori e profumi delle Regioni Italiane, tradizioni ed eccellenze locali, artigianato artistico e creazioni handmade, musica e divertimento.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Matera”.

Ecco gli eventi in programma.