Marconia di Pisticci: grande partecipazione alla cerimonia di presentazione e benedizione del carro trionfale della Madonna delle Grazie. Ecco le foto

Grande partecipazione ieri sera a Marconia di Pisticci per la cerimonia di presentazione e benedizione del carro trionfale della Madonna delle Grazie, che sfilerà in occasione della Festa Patronale di Domenica 14 Settembre.

L’evento si è svolto nella neo intitolata piazza Madonna delle Grazie antistante la chiesa di San Giovanni Bosco, dopo una coinvolgente messa presieduta da Monsignor Benoni, vescovo di Matera -Irsina e Tricarico e dal parroco don Filippo Lombardi.

Il carro è stato dipinto dalle artiste Grazia Maria De Stasi e Maria Teresa Romeo che hanno saputo interpretare il tema del bando di concorso, decorando il carro con scene della vita di Maria e la rappresentazione della lavanda dei piedi.

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi fedeli, oltre al sindaco Domenico Albano e al vicesindaco Rocco Negro, a testimonianza del forte legame della comunità con le proprie tradizioni e la figura della Madonna delle Grazie.

La festa religiosa proseguirà nei prossimi giorni culminando nella solenne processione di Domenica 14 Settembre.

Ecco le foto.