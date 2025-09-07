Frecciarossa in Basilicata: “va migliorato, potenziato e reso degno di questo nome, non cancellato”. L’appello

“Frecciarossa: basta promesse, servono fatti e chiarezza”.

Così scrive in un comunicato stampa il Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani.

Sottolinea il Comitato:

“Il dibattito sul Frecciarossa Taranto–Roma non può trasformarsi nell’ennesima presa in giro per i cittadini lucani.

La politica faccia finalmente quanto annunciato in campagna elettorale: garantire collegamenti stabili, certi e competitivi per la Basilicata.

Non dimentichiamoci che quello attuale è sempre stato un “Frecciarossa farlocco”, limitato e tutt’altro che paragonabile ai servizi offerti in altre regioni.

Ma proprio per questo la soluzione non è la soppressione: il collegamento, seppur imperfetto, è stato comunque utile a studenti, lavoratori, imprese e turisti.

Occorre chiarezza: si dica con trasparenza quali sono i piani, quali sono i dati e quali le reali prospettive per i collegamenti ferroviari della Basilicata.

Il Frecciarossa va migliorato, potenziato e reso degno di questo nome, non cancellato.

Con rispetto ma con fermezza, diciamo ai cittadini lucani: non abituiamoci al nulla.

Incazziamoci, sì, ma per chiedere diritti e dignità, non per subire in silenzio l’ennesimo taglio.

La Basilicata non merita l’isolamento”.