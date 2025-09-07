La Madonna nera di Viggiano, Patrona della Basilicata, chiama a sé i sindaci lucani: “Nel suo sguardo materno oggi ritroviamo i valori di unione, pace e fraternità”. I dettagli

I Sindaci Lucani hanno preso parte oggi in Piazza San Giovanni XXIII ai solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Viggiano, Patrona della Basilicata.

Anche il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, era presente ai festeggiamenti.

La celebrazione eucaristica, che si è svolta in piazza Giovanni XXIII, è stata presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e concelebrata da tutti i vescovi della Conferenza Episcopale di Basilicata.

Ha sottolineato il Presidente Giordano:

“La festa della Madonna di Viggiano è l’anima della nostra terra.

Un momento in cui la nostra comunità si riscopre in un legame indissolubile che unisce intere generazioni.

La sua storia, tramandata di padre in figlio, è parte integrante del nostro patrimonio culturale.

È l’attaccamento a una terra e alle sue radici, che la Madonna Nera incarna e custodisce.

La presenza del Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, impreziosisce questo momento di fede e comunità, donandoci un segno di vicinanza e di speranza.

Oggi, più che mai, il messaggio della Madonna di Viggiano ci richiama alla responsabilità della pace.

Non possiamo restare indifferenti davanti al dramma che si consuma a Gaza e in altri luoghi del mondo, dove la guerra continua a spezzare vite innocenti.

Pensiamo soprattutto ai bambini, vittime inermi di uno sterminio che offende la coscienza dell’umanità trasformando l’amore in violenza e la speranza in dolore.

Dobbiamo lavorare per una cultura della pace, per costruire un futuro in cui il dialogo trionfi sulla forza.

Nello sguardo materno della Madonna Nera oggi ritroviamo i valori di unione, pace e fraternità:

“Solo insieme c’è speranza.

Disarmiamo i cuori per disarmare il mondo”.

Ecco le foto.