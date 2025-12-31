Tricarico: cittadini e imprese potranno produrre, consumare e condividere energia pulita riducendo i costi. L’accordo

“Da circa un anno e mezzo abbiamo iniziato a lavorare concretamente per la realizzazione di un progetto virtuoso, sostenibile e con vantaggi economici e sociali, la 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂̀ 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒆𝒕𝒊𝒄𝒂 𝑹𝒊𝒏𝒏𝒐𝒗𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆 (𝑪𝑬𝑹) – 𝑨𝒄𝒒𝒖𝒂 𝑭𝒓𝒊𝒔𝒄𝒊𝒂𝒏𝒂”.

Così il Comune di Tricarico che scrive:

“Luglio 2024: il nostro Comune ottiene il contributo di € 9.000,00 per la costituzione della CER;

Luglio 2025: in Consiglio Comunale viene approvato lo schema dell’atto costitutivo, lo studio di fattibilità tecnico-economico e lo statuto della fondazione;

Settembre 2025: in Consiglio Comunale si delibera la presa d’atto dei partecipanti alla CER e la sua costituzione.

Ieri, dopo non pochi ostacoli e difficoltà sopraggiunte, ma superate grazie alla caparbietà, alla collaborazione ed alla voglia di realizzare davvero qualcosa di lodevole e vantaggioso sia per il nostro Comune che per tutti i cittadini che dal primo momento si sono resi disponibili a diventare soci fondatori, è stata costituita la Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Tricarico.

La nostra CER consentirà a tutti i cittadini ed imprese che hanno aderito o abbiano voglia di farlo, di produrre, consumare e condividere energia pulita, riducendo i costi grazie alla condivisione dell’energia stessa.

Questa nasce come accordo di partenariato pubblico-privato avente la forma giuridica della fondazione di partecipazione, in cui il Comune di Tricarico entra come socio fondatore, concedendo l’utilizzo dei lotti liberi in suo possesso della zona pip di Acqua Frisciana,ed il Sindaco è il legale rappresentante.

Grazie a tutti coloro, dai tecnici comunali alle figure professionali esterne, che in questo periodo hanno contribuito alla realizzazione di questo importante risultato di sviluppo sostenibile e vantaggioso per l’intera comunità.

Questo è un altro importante punto riportato nel nostro programma elettorale e che ieri abbiamo concretamente realizzato”.