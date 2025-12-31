Matera tornata al centro dell’agenda nazionale: stanziati milioni per la città. Le ultime notizie

Il consigliere comunale di Matera Doriano Manuello esprime soddisfazione per l’attenzione concreta riservata a Matera dal Governo guidato da Giorgia Meloni, che ha destinato alla città 4 milioni di euro, tramite il Ministero della Cultura guidato dal ministro Alessandro Giuli, a sostegno del percorso di Matera Capitale Europea del Mediterraneo.

A queste risorse si aggiunge un ulteriore finanziamento di 1,5 milioni di euro a favore della Casa delle Tecnologie Emergenti, nell’ambito delle politiche del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che rafforzano il posizionamento di Matera come polo di innovazione, cultura e sviluppo.

Dichiara Manuello:

“Siamo di fronte a un segnale politico chiaro e misurabile che conferma come Matera sia tornata al centro dell’agenda nazionale.

Cultura, innovazione e Made in Italy non sono parole d’ordine, ma assi strategici su cui il Governo Meloni sta investendo con risorse concrete e una visione orientata al futuro”.

Manuello rivolge un ringraziamento particolare al sindaco Antonio Nicoletti, «instancabile nell’attività di attrattore di finanziamenti centrali e nel presidio costante dei tavoli istituzionali», sottolineando come «questa azione amministrativa stia producendo risultati tangibili per la città».

Conclude Manuello:

“Un ringraziamento va anche al presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e ai dirigenti regionali di Fratelli d’Italia per il lavoro sinergico e continuo svolto a supporto di Matera.

Ora la priorità è trasformare queste risorse in progetti efficaci, rapidamente cantierabili e capaci di generare valore duraturo per la comunità”.