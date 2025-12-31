Pisticci: azzerata la Giunta comunale. Le precisazioni

Con 𝗗𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗻. 𝟭𝟳 𝗱𝗲𝗹 𝟯𝟭 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱, il Sindaco di Pisticci ha disposto 𝗹’𝗮𝘇𝘇𝗲𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗚𝗶𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲, con 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗿𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗮𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗶𝗹𝗶, compresa quella del 𝗩𝗶𝗰𝗲 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼, e delle relative deleghe.
Da una nota si apprende:
“Il provvedimento si inserisce in un percorso di 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮, maturato a seguito del 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲, con l’obiettivo di 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝘁𝘁𝗮 𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗶𝘀𝗶𝘃𝗮 𝗹’𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮, alla luce del nuovo assetto politico.
L’azzeramento rappresenta 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗰𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼, orientata alla 𝗰𝗼𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼, alla 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 e a una 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮 𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗿𝗶𝘇𝘇𝗼, finalizzata a 𝗱𝗮𝗿𝗲 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗹𝘀𝗼 𝗮𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 nell’interesse della comunità.
Il Sindaco procederà alla 𝗿𝗶𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗚𝗶𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 con 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗼 𝗲 𝘀𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼.
Il Sindaco esprime 𝗿𝗶𝗻𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗶 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗿𝗶 𝘂𝘀𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗚𝗶𝘂𝗻𝘁𝗮 per il contributo assicurato nell’esercizio delle funzioni istituzionali.
Il decreto ha 𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗮 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗮 ed è pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione 𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗧𝗿𝗮𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲 del sito istituzionale”.