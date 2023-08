Tra Valsinni e Policoro la musica di Agotrance, musicista di origini lucane che ha calcato le scene internazionali. I dettagli

Eventi settimana entrante progetti Fattoria degli Enotri e L’Ultima Foresta Incantata

La musica dal vivo di Agotrance per la Fattoria degli Enotri & L’Ultima Foresta Incantata 24 Agosto Agostino Cortese, in arte Agotrance, sarà il protagonista del prossimo degli appuntamento che si terranno tra Valsinni e Policoro fino a Settembre CEA Fattoria Melidoro Valsinni, 24 Agosto 2023 ore 20:30.

Prosegue Giovedì 24 Agosto la serie di appuntamenti promossa in maniera congiunta da L’ultima Foresta incantata e Fattoria degli Enotri e sarà proprio quest’ultima ad accogliere i visitatori per condividere i risultati delle attività di riqualificazione del vecchio “Casino Melidoro” in agro di Valsinni e di riconversione dei terreni in orti e uliveti.

L’evento porterà sul palco la musica di Agotrance, al secolo Agostino Cortese, musicista che ha calcato le scene internazionali, eppure le sue radici sono rimaste sempre ben legate al territorio lucano.

La formazione agro-pastorale gli ha dato la possibilità di studiare e fare sue le sonorità e le forme musicali più autentiche della Basilicata con cui è stato in contatto fin da giovanissimo grazie ai nonni e agli zii, suonatori di zampogne.

A seguito dell’incontro con Antonio Infantino, Cortese è entrato a far parte del nucleo originale del “Gruppo di Tricarico” e da allora ha continuato a essere un gran maestro di grancassa, cupa cupa e percussioni.

Il messaggio che vogliono lanciare L’ultima foresta incantata e Fattoria degli Enotri attraverso questa serie di iniziative è un messaggio di appartenenza, cultura, partecipazione, progettualità e condivisione e riflette perfettamente il messaggio della musica di Agotrance, la più autentica perché legata alle sonorità della terra.

In questa anteprima d’eccezione, oltre a visitare l’antico casale e godere della musica di Agotrance, il pubblico potrà partecipare alla degustazione di cibo lucano e dei “Vini dell’Enotria”.

Ricordiamo che nel programma, iniziative legate ai progetti La Fattoria degli Enotri e L’Ultima Foresta Incantata, è contenuta la rassegna OasiCinema e il cinema dell’ecologia in collaborazione con Zer0971 ETS e in questo ambito Venerdì 25 Agosto, sempre presso la masseria Melidoro di Valsinni si terrà la seguente proiezione:

Venerdì 25 Agosto – CEA Fattoria Melidoro – Valsinni ore 21 Il Tempo dei giganti – un film di: Davide Barletti, Lorenzo Conte Documentario, Italia, 2023 durata: 90 min.

Sarà presente il regista Davide Barletti.

Nel Salento è in corso un’emergenza fitosanitaria causata dal batterio xylella, che priva le piante di ulivo di idratazione fino al disseccamento.

Il documentario ‘Il tempo dei giganti’ segue Giuseppe Semeraro, erede di generazioni di olivicoltori, nel suo viaggio verso l’abitazione del padre Francesco che si ostina a non credere nella mortalità imminente dei suoi ulivi, per cercare di aprirgli gli occhi alla pericolosità letale della xylella e alla necessità di ripensare al proprio futuro.

Dall’etologo premio Nobel Riccardo Valentini all’epidemiologo Pierfederico La Notte del CNR di Bari, passando per giornalisti, scrittori, ricercatori, geografi, agricoltori e botanici, il documentario esplora le sfaccettature della crisi che ha ridotto in cenere milioni di ulivi, bruciati nottetempo dai proprietari che non potevano accollarsi i costi delle eradicazioni appena scoperto di possedere piante infette.

Il tempo dei giganti non è solo la cronaca di una morte annunciata, perché riporta anche esempi di resilienza e suggerisce una risposta fatta di nuove coltivazioni resistenti e colture che non necessitano di acqua, di un ritorno all’agricoltura da parte dei giovani e di una volontà di riforestazione e rigenerazione dei terreni.

L’arrivo della xylella di fatto ha “creato una possibilità di ripensare il paesaggio”, osserva il geografo e rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice.

Il tempo dei giganti è dunque un’esperienza immersiva in un disastro ecologico, ma apre anche nuove prospettive e costringe a ripensare uno stile di vita che ormai aveva fatto il suo, di tempo.

Seguirà degustazione prodotti con olio della Fattoria Negli eventi in calendario si alternerà una diversificata divulgazione come l’educazione ambientale, la musica, il cinema e il teatro, in collaborazione con le Amministrazioni locali, le Pro Loco, Associazioni e gruppi operanti sul territorio, di concerto con WWF Costa Ionica e l’Impresa Sociale Polieion, promotori dei progetti di tutela del bosco Pantano di Policoro e del Fondo Agricolo Melidoro in Valsinni.

Ecco la locandina degli eventi in programma.

