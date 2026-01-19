Tra Matera, Policoro e Tinchi una giornata di lavoro e risultati per il territorio

“Questa mattina ho fatto tappa a Policoro per un confronto diretto su progetti strategici legati alla promozione turistica, alla tutela del mare e allo sviluppo della costa jonica“.
Queste le parole del Consigliere Nicola Morea che prosegue:
“Successivamente, a Tinchi, ho partecipato alla riapertura della farmacia dell’ospedale, un servizio essenziale che torna finalmente a disposizione della comunità.
Ho colto l’occasione per visitare anche l’ambulatorio veterinario che effettua, tra l’altro, anche tele-narcosi con il Dott. Corrado.
Un passaggio importante che rafforza il ruolo cardine di Tinchi nel sistema dei servizi territoriali.
Nel pomeriggio, a Matera l’incontro con Mirco dell’Associazione anti-bullismo “Mabasta”, già conosciuto lo scorso anno grazie all’Associazione Giovanni Manicone, con cui abbiamo dialogato nei mesi scorsi per definire la legge anti-bullismo e cyber bullismo approvata in Consiglio Regionale a ottobre.
Un dialogo fitto e concreto per mettere a punto un progetto importante per aiutare i nostri ragazzi ed educarli alle relazioni e che capita in un momento in cui l’Italia si interroga sulle azioni da intraprendere dopo il caso di La Spezia.
Lavoriamo per rafforzare i presidi, migliorare i servizi e valorizzare i territori, con attenzione concreta ai bisogni delle comunità locali”.