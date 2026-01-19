La Basilicata piange Federica, giovane madre strappata alla vita: “Un lutto che colpisce tutta la collettività”

L’Amministrazione Comunale di Gallicchio (PZ):

“esprime profondo cordoglio e si unisce con sincera vicinanza al dolore del Dott. Raffaele Torzullo e dell’intera famiglia per la prematura e tragica scomparsa della nipote Federica, giovane madre la cui vita è stata spezzata da un atto di violenza tanto assurdo quanto inaccettabile.

Un femminicidio che troppo spesso appare lontano dalle nostre comunità, ma che oggi sentiamo drammaticamente vicino anche alla nostra, poiché Federica era solita recarsi a Gallicchio per far visita ai suoi zii e ai suoi cugini.

Una perdita che lascia un vuoto incolmabile e un dolore profondo che colpisce l’intera collettività.

Ci stringiamo al dolore dei genitori, dei familiari e di tutte le persone che le hanno voluto bene, condividendo il loro immenso lutto”.