Scuola, ascolto e futuro: “La Provincia di Matera c’è”. I dettagli

Un momento di confronto importante che ha fatto emergere non solo criticità strutturali, ma anche grandi potenzialità che rappresentano il vero patrimonio formativo per il territorio.
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha visitato, insieme al responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ente, Pasquale Morisco, il plesso del liceo classico e tecnologico del Fortunato di Pisticci, che fa parte dell’Iis Pisticci Montalbano.
Insieme alla dirigente scolastica Cristalla Mezzapesa, Mancini ha ribadito la propria “piena disponibilità all’ascolto e al dialogo con la comunità scolastica”, ricordando però “le difficoltà economico-finanziarie che le Province affrontano quotidianamente a causa delle limitazioni imposte dalla Legge Delrio.
Il nostro impegno resta quello di costruire soluzioni condivise e concrete per garantire ambienti scolastici sicuri e stimolanti.
Accettiamo le sfide che si presentano davanti a noi con un unico obiettivo: condividerle e vincerle!”.