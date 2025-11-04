Scanzano Jonico, ha pistola clandestina e non solo: questo l’intervento dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Policoro, nel contesto dei controlli straordinari, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un quarantasettenne, ritenendolo responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti e di una pistola clandestina con relativo munizionamento.

I militari hanno seguito l’uomo, che era alla guida della sua autovettura, notandolo aggirarsi ed armeggiare, con circospezione, nelle vicinanze di alcune abitazioni di Scanzano Jonico, sottoponendolo a controllo.

Nella circostanza, hanno accertato che, pur essendo sottoposto alla detenzione domiciliare, era stato autorizzato dell’Autorità Giudiziaria ad allontanarsi, per motivi sanitari, ma non per recarsi nel luogo in cui è stato trovato.

Poiché la sua presenza in quella zona non è apparsa giustificata, i carabinieri hanno approfondito le verifiche ed ispezionando quei luoghi, hanno scoperto, in un nascondiglio ubicato nelle immediate vicinanze, circa trecentoquindici grammi di cocaina, materiale per la pesatura e confezionamento della droga, danaro contante ed una pistola clandestina di piccolo calibro con munizionamento, il tutto a lui riconducibile.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Matera, è stato associato alla Casa Circondariale della Città dei Sassi, luogo in cui si trova in custodia cautelare, a seguito della convalida dell’arresto da parte del Giudice per le indagini preliminari.

Gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari, e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.