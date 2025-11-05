Scanzano Jonico: Francesca è stata ritrovata!

La giovane donna scomparsa a Scanzano Jonico è stata ritrovata.
Come fa sapere rainews, Francesca è stata localizzata a Bernalda.
La stessa era stata vista salire su un’auto.
Sul caso indaga la Polizia.
La giovane donna scomparsa a Scanzano Jonico è stata ritrovata.
Come fa sapere rainews, Francesca è stata localizzata a Bernalda.
La stessa era stata vista salire su un’auto.
Sul caso indaga la Polizia.
La giovane donna scomparsa a Scanzano Jonico è stata ritrovata. Come fa sapere rainews, Francesca è stata localizzata a Bernalda. La stessa era stata vista…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Ehpa Basilicata: “Come associazione impegnata da sempre nella lotta alle ingiustizie ambientali e sociali, e dopo aver più…
Ancora una sorpresa nei nostri cieli. Secondo quanto fa sapere il messaggero, oggi, mercoledì 5 novembre, la cosiddetta «Luna del Castoro» sarà protagonista della Superluna…
“Accolgo con grande soddisfazione l’annuncio del Ministero del Turismo relativo al progetto MontagnaItalia | Terre di Mezzo, che destina due milioni di euro all’Appennino lucano…
Sabato 8 novembre 2025, alle ore 18.30, si terrà presso MateraSum Ipogei l’inaugurazione del progetto espositivo “Facies”, promosso dal MIP – Matera International Photography APS-ETS,…
“Un ennesimo impegno annunciato e mantenuto dal Governo e in particolare dal ministro Lollobrigida che con un apposito decreto ha stanziato ulteriori 10 milioni di…
In occasione della Giornata nazionale dell’Agricoltura, domenica 9 novembre, torna “Coltiviamo la Cultura-Festa dell’Agricoltura nelle Dimore storiche”, un’iniziativa promossa dall’Associazione dimore storiche italiane (Adsi) “per…
Incontro, questa mattina alla Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata a Potenza, tra il vicepresidente e assessore regionale Pasquale Pepe e il nuovo Responsabile territoriale di…
Avigliano celebra un traguardo speciale: la signora Margherita oggi compie 100 anni, circondata dall’affetto dei suoi familiari e dell’intera comunità. Nata il 5 Novembre 1925,…
L’ASM fa sapere che “in attuazione al Protocollo d’Intesa tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia, dal 18 novembre 2025 sarà dato avvio al…
BYD, acronimo di Build Your Dreams, è oggi leader mondiale nella mobilità elettrica e ibrida. BYD si distingue non solo come casa automobilistica, ma come…
Anche quest’anno l’Avis Montescaglioso rinnova il suo impegno verso la comunità con una serie di eventi natalizi solidali, organizzati con amore, entusiasmo e spirito di…
Il Presidente dell’Associazione Ambulanti di Confcommercio Matera, Antonio Marroccoli, evidenzia: “l’importanza di un punto di informazioni turistiche nei Rioni Sassi, in particolare in un locale…