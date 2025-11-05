ULTIME NEWS

Scanzano Jonico: Francesca è stata ritrovata!

5 Novembre 2025

La giovane donna scomparsa a Scanzano Jonico è stata ritrovata.

Come fa sapere rainews, Francesca è stata localizzata a Bernalda.

La stessa era stata vista salire su un’auto.

Sul caso indaga la Polizia.