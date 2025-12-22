Sanità, la Giunta Regionale della Basilicata approva l’Atto Aziendale dell’ASM di Matera: rafforzamento di medicina territoriale, ospedali e prevenzione. Le novità

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, nei giorni scorsi, l’Atto Aziendale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, un provvedimento strategico che definisce il nuovo assetto organizzativo e funzionale dell’ASM e rafforza il sistema sanitario lucano.

L’approvazione dell’Atto Aziendale, che si inserisce nel percorso di programmazione e riorganizzazione della Sanità portato avanti con convinzione dall’Assessorato regionale alla Salute e Politiche della Persona, mira a rendere i servizi più moderni, integrati e vicini ai bisogni dei cittadini.

Ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo:

“L’approvazione dell’Atto Aziendale riconosce maggiore valore alle strutture esistenti, un passaggio fondamentale per il rilancio e la modernizzazione dell’Azienda Sanitaria di Matera.

È un documento determinante per rafforzare in modo significativo l’assistenza territoriale.

Il nuovo assetto consente di valorizzare le professionalità presenti, potenziare l’integrazione tra ospedale e territorio e migliorare l’efficienza complessiva dell’organizzazione, garantendo qualità, appropriatezza e continuità delle cure.

Un traguardo raggiunto grazie alla sensibilità e al lavoro dell’Assessore Latronico con il quale abbiamo operato in sinergia per rispondere nel migliore dei modi al bisogno di cura dei cittadini del territorio materano e lucano.

Un ringraziamento va ai sindaci di Matera e della provincia con i quali abbiamo condiviso questo progetto di salute approvato all’unanimità”

L’Atto Aziendale introduce anche un significativo miglioramento dell’assetto organizzativo con le Unità Operative Semplici che aumentano da 10 a 57, rendendo la struttura aziendale più efficiente e coerente con gli obiettivi di qualità e appropriatezza indicati dalla Regione.

Prevede:

la riconversione in strutture complesse dell’Assistenza Domiciliare Integrata e della Farmaceutica territoriale,

l’istituzione della Struttura Complessa delle Cure Primarie, della Struttura Complessa Infanzia, Adolescenza e Famiglia (ex Consultori),

e della Struttura Complessa dell’Assistenza Socio-Sanitaria, collocata in staff alla Direzione Sanitaria.

Importanti interventi riguardano anche il rafforzamento della funzione ospedaliera, con:

la riconversione dell’Oncologia Medica in Struttura Complessa,

l’istituzione del Dipartimento Cardiologico,

lo sdoppiamento del Dipartimento dei Servizi Diagnostici in due dipartimenti distinti (Diagnostica di Laboratorio e Diagnostica per Immagini),

la riconversione in Struttura Complessa del Laboratorio Regionale di Genetica Medica.

Per il Presidio Ospedaliero di Policoro è inoltre prevista la riconversione in strutture complesse dell’Ostetricia e Ginecologia, della Cardiologia e della Direzione Medica di Presidio

Particolare attenzione è riservata, infine, alla prevenzione, ambito su cui la Regione Basilicata continua a investire, con l’istituzione della Unità Operativa Semplice Screening Oncologici e Programmi di Prevenzione e con la riorganizzazione di funzioni strategiche attraverso l’istituzione della UOSD Servizio di Prevenzione e Protezione in staff alla Direzione Generale e della UOSD Medicina del Lavoro in staff alla Direzione Sanitaria.