Agroalimentare lucano verso la Svizzera: gli impegni futuri

Potenziare i canali di esportazione dei prodotti agroalimentari lucani e rafforzare la presenza della Basilicata sui mercati esteri, a partire da quello svizzero.

È questo il tema al centro dell’incontro che si è svolto tra l’Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, e Fabrizio Macrì, Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera.

Un confronto proficuo, orientato a costruire opportunità concrete per le imprese agricole lucane, valorizzando produzioni di qualità che da tempo hanno superato i confini regionali e nazionali, affermandosi anche a livello europeo.

Ha dichiarato l’assessore Cicala:

“La Basilicata è ormai una terra riconosciuta per l’eccellenza dei suoi prodotti agroalimentari.

Olio, vino, cereali, produzioni tipiche e di qualità rappresentano non solo un valore economico, ma anche un’identità forte del nostro territorio.

Portare questi prodotti sui mercati esteri significa raccontare la Basilicata al mondo”.

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importanza strategica dell’export verso la Svizzera, Paese che rappresenta un mercato attento alla qualità, alla tracciabilità e alla sostenibilità delle produzioni agroalimentari, oltre a essere un ponte privilegiato verso altri mercati europei.

Ha aggiunto Cicala:

“La Svizzera è un Paese con un alto potere d’acquisto e una forte attenzione alle produzioni di qualità.

È un mercato maturo, selettivo, che può offrire grandi opportunità ai nostri imprenditori agricoli.

Rafforzare i rapporti con la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera significa creare canali strutturati, affidabili e duraturi per l’export dei prodotti lucani”.

L’assessore ha poi evidenziato come l’agroalimentare possa diventare un vero e proprio volano di sviluppo integrato, capace di generare benefici non solo economici ma anche culturali e turistici.

Ha concluso Cicala:

“I nostri prodotti possono creare un legame forte con il territorio e alimentare il turismo enogastronomico, che rappresenta una leva fondamentale per la crescita della Basilicata.

Serve visione, serve progettualità, serve la capacità di pensare in grande.

Noi non ci fermiamo: continuiamo a lavorare per dare nuove prospettive al settore agricolo lucano e ai suoi imprenditori”.

La Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata conferma così il proprio impegno nel sostenere percorsi di internazionalizzazione e promozione delle eccellenze agroalimentari, puntando su qualità, identità e apertura ai mercati internazionali.