Ater Matera: tre nuovi sportelli virtuali in provincia. I dettagli

Si è svolto oggi, presso la sede dell’ATER di Matera, un incontro istituzionale finalizzato al rafforzamento della collaborazione tra l’Ente e le amministrazioni locali.

Per l’ATER di Matera hanno partecipato Maridemo Giammetta, Amministratore Unico e la Dott.ssa Annalisa Giordano, funzionaria responsabile del progetto e, per i Comuni:

il Vicesindaco del Comune di Montalbano Jonico, Tomas Pennetta e Giovanni Vita,

il Sindaco del Comune di Craco, Vincenzo Lacopeta,

il Sindaco del Comune di Accettura, Alfonso Vespe.

Nel corso dell’incontro si è dato seguito alla fase operativa dell’accordo già sottoscritto, che prevede l’attivazione degli sportelli virtuali dell’ATER nei Comuni di Accettura, Craco e Montalbano Jonico, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione istituzionale e rendere i servizi sempre più vicini ai cittadini.

Ha dichiarato l’Amministratore Unico, Maridemo Giammetta:

“Dopo le esperienze già avviate a Stigliano e Ferrandina, continuiamo nel percorso di apertura degli sportelli virtuali dell’ATER su tutto il territorio provinciale.

Riteniamo fondamentale proseguire su questa strada, promuovendo politiche di avvicinamento ai nostri utenti e garantendo un rapporto più diretto ed efficace tra l’ente e le comunità locali”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di digitalizzazione e decentramento dei servizi dell’ATER di Matera, con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi, semplificare le procedure e rispondere in modo concreto alle esigenze delle comunità locali.