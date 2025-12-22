ULTIME NEWS

Basilicata, Sanità: 9 milioni di euro per le persone più fragili. Il Piano regionale

22 Dicembre 2025

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il Piano regionale “Avvicinare la cura” 2025–2026, finanziato nell’ambito del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021–2027, con una dotazione complessiva pari a 9 milioni di euro.

Il Piano è finalizzato a garantire il diritto alla salute, facilitando l’accesso ai percorsi di cura e promuovendo una presa in carico tempestiva e appropriata delle persone residenti in Basilicata che si trovano in condizioni di vulnerabilità, anche a causa di patologie croniche, fragilità sociali, difficoltà economiche o barriere territoriali.

L’intervento si inserisce nel quadro delle politiche regionali per il rafforzamento dell’assistenza territoriale e della prossimità, in un contesto caratterizzato da spopolamento, bassa densità abitativa, invecchiamento della popolazione e difficoltà di mobilità, soprattutto nelle aree interne e periferiche.

Il Piano prevede due principali linee di azione:

  • azioni per migliorare l’accessibilità ai percorsi di cura, in particolare attraverso servizi di trasporto sociale e misure di supporto rivolte alle persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica (Azione 8.4.11.D);
  • azioni per la promozione dell’autonomia, della prevenzione e del mantenimento delle capacità residue, anche mediante il coinvolgimento del Terzo settore (Azione 8.4.11.B).

Le risorse sono ripartite in 7 milioni di euro per le azioni di accessibilità e 2 milioni di euro per i percorsi di autonomia e prevenzione.

I soggetti beneficiari dell’intervento sono le Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera, che attueranno le attività previste sulla base di specifici accordi istituzionali con la Regione Basilicata e puntano al raggiungimento di oltre 1700 destinatari.

Dichiara l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico:

“Con il Piano “Avvicinare la cura” puntiamo a ridurre le disuguaglianze territoriali e ad intercettare i bisogni prima che diventino emergenze.

È un investimento mirato sulla prossimità, sull’inclusione e sulla qualità della presa in carico che rafforza l’integrazione tra servizi sanitari e sociali, valorizza il ruolo delle Aziende sanitarie e del Terzo settore e si inserisce pienamente nella strategia regionale e nazionale di potenziamento dell’assistenza territoriale, in coerenza con il PNRR e con il Programma FESR FSE+ 2021–2027”.