Matera, rinnovo del Consiglio provinciale: ecco le liste presentate

Sono quattro le liste presentate per il rinnovo del Consiglio provinciale di Matera, in programma l’11 gennaio del 2026.

Si tratta di “Insieme per la Provincia di Matera”, “Azione con Calenda”, “Radici e Territorio” e “Uniti per la Provincia”.

“Azione con Calenda” propone Concettina Sarlo, Stefania Cuccarese, Gaetano Garzone, Renato Rago e Antonio Tornese.

I candidati di “Radici e Territorio” sono Teresa De Rosa, Giuseppe Maiuri, Francesca Mazzoccoli, Angelo Montemurro e Vita Maria Scocuzza.

La lista “Insieme per la Provincia di Matera” candida Antonella Bilotta, Doriano Manuello, Alberto Marzano, Angela Salerno e Carlo Ruben Stigliano.

“Uniti per la Provincia” sostiene, invece, Domenico Bennardi, Maria Teresa Camardella, Margherita Di Canio, Nunzio Gallotta, Claudio Scarnato, Domenico Schiavo e Maria Teresa Sileo.

Gli aventi diritto al voto sono 401, tra sindaci e consiglieri comunali dei 31 centri della provincia, e potranno esprimere ciascuno una sola preferenza per eleggere dieci membri del nuovo Consiglio che dureranno in carica due anni e succederanno ai componenti dell’attuale Consiglio, eletto il 20 dicembre 2023.

Le operazioni di voto si svolgeranno l’11 gennaio 2026 dalle ore 8.00 alle 20.00 nel seggio elettorale costituito nella sala delle adunanze consiliari, sita al secondo piano del palazzo di via Ridola n.. 60, sede della Provincia di Matera.

Lo scrutinio sarà effettuato dopo la chiusura del seggio, una volta espletate le formalità di rito, e nel computo sarà applicato il principio del voto ponderato, con i comuni suddivisi in 5 fasce a seconda della popolazione.

Per i centri fino a 3mila abitanti (scheda di colore azzurro) il voto di ogni elettore, applicando il codice di ponderazione, vale 62;

fino a 5mila (scheda arancione), invece, il valore sale a 176;

per i comuni inseriti nella fascia fino a 10mila abitanti (scheda grigia) il valore è di 290;