Risultato straordinario per il Liceo Scientifico di Ferrandina che ottiene il 1° posto nella fase preliminare di questo concorso. Complimenti

Il Liceo Scientifico di Ferrandina dell’I.I.S. “Bernalda–Ferrandina”, sotto la guida del dirigente scolastico Giosuè Ferruzzi, continua a distinguersi nella storia del Green Game, la grande olimpiade di chimica verde (“green chemistry”), educazione ambientale e sostenibilità, che ogni anno coinvolge migliaia di studenti da tutta Italia.

Un percorso che, per questa scuola, è diventato un autentico cammino di crescita, di risultati e di conferme.

Il viaggio inizia nell’anno scolastico 2022/2023, quando la classe 1A del Liceo Scientifico sale per la prima volta sul podio nazionale, conquistando un prestigioso 3° posto.

Un risultato che segna l’inizio di una tradizione di eccellenza e apre la strada a successi ancora più importanti.

L’anno successivo, la stessa classe – ormai 2A – compie un’impresa straordinaria: migliora il risultato precedente e si laurea Campione d’Italia, conquistando il 1° posto assoluto alla Finalissima Nazionale del Green Game.

Un trionfo che premia l’impegno, la preparazione e la dedizione degli studenti, accompagnati nel loro percorso formativo dai docenti dell’istituto, tra cui la prof.ssa Rosa Marmo, docente di scienze naturali, chimica e biologia.

Nel 2024/2025 arriva la terza conferma consecutiva: il Liceo Scientifico sale ancora una volta sul podio nazionale, classificandosi al 2° posto.

Una medaglia d’argento che testimonia la continuità del lavoro svolto e la capacità della scuola di mantenere standard altissimi anno dopo anno.

E poi arriva la data più recente: 11 Dicembre 2025.

Il Liceo Scientifico di Ferrandina viene nuovamente selezionato per la Finalissima Nazionale del Green Game, per il quarto anno consecutivo, e lo fa nel miglior modo possibile: ottenendo il 1° posto nella fase preliminare.

Alle sue spalle due istituti di grande tradizione:

I.I.S. “Pancaldo” di Savona, 2° classificato,

I.I.S. “Marco Polo” di Genova 3° classificato.

Un risultato che conferma ancora una volta la solidità del percorso didattico e la straordinaria preparazione degli studenti.

La scuola ora si prepara alla prova più importante: Roma – 31 Marzo.

Qui si terrà la Finalissima Nazionale del Green Game, l’appuntamento che metterà a confronto le migliori classi italiane in materia di chimica verde, sostenibilità e tutela dell’ambiente.

La comunità scolastica, le famiglie e tutto il territorio fanno sentire il proprio sostegno agli studenti, che in questi quattro anni hanno portato in alto il nome della Basilicata con impegno, passione e una preparazione impeccabile.

In bocca al lupo, ragazzi!

Il vostro percorso è già un esempio di eccellenza e orgoglio per tutta Ferrandina.

Ecco le foto delle vittorie precedenti.