Risultato straordinario per il Liceo Scientifico di Ferrandina che ottiene il 1° posto nella fase preliminare di questo concorso. Complimenti

Il Liceo Scientifico di Ferrandina dell’I.I.S. “Bernalda–Ferrandina”, sotto la guida del dirigente scolastico Giosuè Ferruzzi, continua a distinguersi nella storia del Green Game, la grande olimpiade di chimica verde (“green chemistry”), educazione ambientale e sostenibilità, che ogni anno coinvolge migliaia di studenti da tutta Italia.
Un percorso che, per questa scuola, è diventato un autentico cammino di crescita, di risultati e di conferme.
Il viaggio inizia nell’anno scolastico 2022/2023, quando la classe 1A del Liceo Scientifico sale per la prima volta sul podio nazionale, conquistando un prestigioso 3° posto.
Un risultato che segna l’inizio di una tradizione di eccellenza e apre la strada a successi ancora più importanti.
L’anno successivo, la stessa classe – ormai 2A – compie un’impresa straordinaria: migliora il risultato precedente e si laurea Campione d’Italia, conquistando il 1° posto assoluto alla Finalissima Nazionale del Green Game.
Un trionfo che premia l’impegno, la preparazione e la dedizione degli studenti, accompagnati nel loro percorso formativo dai docenti dell’istituto, tra cui la prof.ssa Rosa Marmo, docente di scienze naturali, chimica e biologia.
Nel 2024/2025 arriva la terza conferma consecutiva: il Liceo Scientifico sale ancora una volta sul podio nazionale, classificandosi al 2° posto.
Una medaglia d’argento che testimonia la continuità del lavoro svolto e la capacità della scuola di mantenere standard altissimi anno dopo anno.
E poi arriva la data più recente: 11 Dicembre 2025.
Il Liceo Scientifico di Ferrandina viene nuovamente selezionato per la Finalissima Nazionale del Green Game, per il quarto anno consecutivo, e lo fa nel miglior modo possibile: ottenendo il 1° posto nella fase preliminare.
Alle sue spalle due istituti di grande tradizione:
- I.I.S. “Pancaldo” di Savona, 2° classificato,
- I.I.S. “Marco Polo” di Genova 3° classificato.
Un risultato che conferma ancora una volta la solidità del percorso didattico e la straordinaria preparazione degli studenti.
La scuola ora si prepara alla prova più importante: Roma – 31 Marzo.
Qui si terrà la Finalissima Nazionale del Green Game, l’appuntamento che metterà a confronto le migliori classi italiane in materia di chimica verde, sostenibilità e tutela dell’ambiente.
La comunità scolastica, le famiglie e tutto il territorio fanno sentire il proprio sostegno agli studenti, che in questi quattro anni hanno portato in alto il nome della Basilicata con impegno, passione e una preparazione impeccabile.
In bocca al lupo, ragazzi!
Il vostro percorso è già un esempio di eccellenza e orgoglio per tutta Ferrandina.
Ecco le foto delle vittorie precedenti.