A Policoro protagonisti gli adolescenti e i loro desideri. Questo il progetto che coinvolge 17 comuni materani

Il mondo adolescenziale al centro del dibattito che si è tenuto a Policoro, in occasione della presentazione del progetto “Des-TEEN-azione – Desideri in Azione”, l’importante finanziamento ministeriale che vedrà protagonisti gli adolescenti dell’Ambito Territoriale Sociale Metapontino Collina Materana, di cui Policoro è Capofila.

All’iniziativa, a cui hanno preso parte alcuni degli amministratori locali degli enti facenti parte dell’Ambito nonché referenti degli istituti scolastici dell’area, hanno partecipato il Sindaco del comune capofila, Enrico Bianco e l’Assessore alle Politiche Sociali, Cinzia Mastronardi, nonché il sindaco e l’assessore al ramo del Comune di Pisticci, Domenico Albano di Lucania e Dolly Troiano, comune dove sarà realizzata la struttura che sarà utilizzata dagli adolescenti di tutti i 17 Comuni dell’Ambito.

Ruolo di moderatrice del dibattito, la giornalista Angela Divincenzo, che ha veicolato gli interventi verso l’approfondimento del progetto, suddiviso in 7 linee di intervento, che avranno come paradigma centrale i desideri del mondo giovanile.

Una delle linee in particolare riguarderà la ristrutturazione dello spazio multifunzionale dedicato alla fascia adolescenziale per favorire la partecipazione, lo sviluppo delle potenzialità, l’integrazione, l’inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e la valorizzazione delle competenze affettive e relazionali dei preadolescenti e degli adolescenti.

La coordinatrice dell’ATS e il coordinatore tecnico programmatico del progetto, Maristella Montano e Liliana Santamaria, hanno relazionato sulla parte tecnica del progetto, mentre il Dirigente regionale del Dipartimento delle Politiche per la Persona, Antonio Corona, si è soffermato sulle ricadute positive, in linea con tutte le altre misure a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza messe in campo dalla Regione Basilicata.

La chiusura degli interventi è stata affidata a Rossella Dentice, tutor territoriale dell’Istituto degli Innocenti, l’importante Ente che collabora con il Ministero per l’attuazione degli interventi del progetto, che ha tracciato una panoramica nazionale dell’intervento promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.