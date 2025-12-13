Torna a Policoro la Mezza Maratona con 300 runners provenienti da tutt’Italia. L’appuntamento

Il 14 Dicembre torna a Policoro per l’organizzazione della a.s.D. Lucani Free Runners, la Mezza Maratona Nazionale “13ª Fatica di Ercole”, giunta alla terza edizione.

Quest’anno si ricorda la Terza Fatica: “la cattura della Cerva di Cerinea” che Ercole doveva farla sua senza ferirla, per cui si impegnò a inseguirla per oltre un anno prima di portare a termine il compito che Euristeo gli aveva assegnato.

Questa edizione raggiunge numeri importanti sono iscritti circa 300 runners provenienti da tutt’Italia, si segnalano: Lombardia, Piemonte, Sardegna, Lazio, Sicilia, distribuiti tra 73 associazioni podistiche.

Con questi numeri la Mezza Maratona di Policoro si segnala come la gara podistica più partecipata in Basilicata.

Viene premiato l’impegno della associazione Lucani Free Runners che con il sostegno dell’Amministrazione comunale promuove il territorio non solo sotto il profilo sportivo ma anche culturale, avendo invitato i runners e gli accompagnatori a visitare presso il Museo Nazionale della Siritide Museo con la nuova installazione “il Tempio Arcaico con Rovina Inversa” e il percorso nel Bosco Sacro.

Insomma la Mezza Maratona “13ª Fatica di Ercole” si propone di essere un biglietto da visita del nostro territorio.

Dichiara l’Assessore allo Sport del Comune di Policoro, Giuseppe Montano:

“Siamo arrivati all’ultimo appuntamento sportivo di questo 2025, un anno ricco di eventi.

Un ringraziamento va chiaramente agli organizzatori, a tutti i collaboratori ed al presidente Ugo Caporusso che ogni anno riesce a coinvolgere e ad attirare sul territorio centinaia di atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Ormai questa mezza maratona ha una storia di oltre 25 anni e rappresenta un appuntamento consolidato che conclude non solo gli eventi sportivi della città di Policoro, ma chiude in meglio anche il calendario nazionale della Federazione.

Con questo ultimo grande appuntamento ci auguriamo che sia di buon augurio di buon viatico per un 2026 ricco come il 2025 di sport per la città di Policoro”.

Ecco info utili.