Policoro, arriva il Villaggio della Solidarietà: una serata per celebrare l’impegno delle associazioni locali. L’iniziativa

La comunità di Policoro si prepara a un appuntamento di grande valore sociale e culturale con il Villaggio della Solidarietà, che si terrà in Piazza Eraclea.
Spiega l’amministrazione:
“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il lavoro quotidiano delle associazioni del territorio, promuovere la cultura del volontariato e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.
A partecipare saranno numerose realtà associative, tra cui: Anffas, Cooperativa Fratello Sole Sorella Luna, AVIS, Anima Mundi, Associazione Parkinson Basilicata, Unitre, Il Podolico Lucano e REMS.
Le associazioni presenteranno attività, testimonianze e materiali informativi per avvicinare il pubblico ai loro progetti.
La serata offrirà inoltre un percorso enogastronomico con pettole, caciocavallo lucano, degustazione di castagne, oltre a momenti dedicati alle famiglie con palloncini e lavoretti natalizi creati dalle associazioni.
All’interno del Museo Multimediale, adiacente alla piazza, sarà allestita una mostra di ritratti dedicati a Giuseppe Stamerra, amico stimato e attivista molto amato dalla comunità.
Un omaggio sentito per ricordarne l’impegno, la presenza e il contributo umano e sociale.
La chiusura dell’evento sarà affidata ai Déjaem, gruppo musicale locale di Policoro, che accompagnerà il pubblico con un’esibizione ricca di energia e convivialità.
Il Villaggio della Solidarietà rappresenta un’occasione preziosa per incontrare da vicino le associazioni, sostenerne il lavoro e vivere una serata all’insegna della partecipazione e della solidarietà”.