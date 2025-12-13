Matera celebra la figura di Franco Stella, genio creativo, uomo d’impresa che ha saputo creare, innovare e costruire visione. I dettagli

Si è conclusa la prima edizione del “Premio Franco Stella”, tenutasi ieri sera a Matera.

Una celebrazione della “Festa dell’impresa” e un profondo e sentito omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nel tessuto economico e sociale della Basilicata.

L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa, definendola un momento cruciale di riflessione sul valore della creatività applicata allo sviluppo territoriale:

“Ieri sera abbiamo celebrato un genio creativo, un uomo d’impresa che non si è limitato a fare, ma ha saputo creare, innovare e costruire visione.

Franco Stella è stato un faro, capace di illuminare la strada non solo con i suoi successi aziendali, ma con la sua straordinaria capacità di fare squadra, coinvolgendo amici e collaboratori in un progetto più grande”.

Latronico ha messo in risalto come l’impegno di Stella viva ancora oggi, grazie a coloro che ne portano avanti i valori:

“La sua visione non si è spenta.

Al contrario, si è trasformata in energia viva per il nostro territorio.

La sua eredità è fatta di idee concrete, di una fitta rete di relazioni basate sulla fiducia e, soprattutto, di un profondo senso di responsabilità verso la sua terra.

È un capitale umano e intellettuale che continua a rendere ancora più fertile questa straordinaria regione”.

Il Premio Franco Stella si candida a diventare un appuntamento fisso per la Basilicata, un momento per ricordare che la vera impresa è quella che sa unire profitto e progresso sociale, lasciando alle generazioni future non solo strutture, ma una chiara direzione.