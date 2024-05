Reintrodurre la leva universale obbligatoria per ragazzi e ragazze: presentato alla Camera il progetto di legge. Siete d’accordo?

Presentato alla Camera, il progetto di legge leghista (titolo: “Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale e delega al Governo per la sua disciplina”) per reintrodurre la leva universale – sei mesi obbligatori per ragazzi e ragazze.

Come spiega il sole24ore “Matteo Salvini lo aveva preannunciato al raduno degli Alpini a Vicenza, lo scorso 12 maggio.

Aveva spiegato il leader della Lega al raduno delle penne nere:

‘È una grande forma di educazione civica, con persone che si possono dedicare al salvataggio, alla protezione civile, al pronto soccorso, alla protezione dei boschi da svolgere vicino a casa.

Una volta uno di Udine andava a Bari, e quello di Bari lo mandavano a Udine, dovendo lasciare studi e lavoro.

Non sarà più cosi, si farà vicino a casa’.

A Montecitorio spunta a una settimana dalle parole del leader il testo firmato da Eugenio Zoffili, deputato vicino alla segreteria e membro della Commissione Difesa della Camera, che prevede la scelta per i giovani italiani tra la formazione militare e un impiego di tipo civile.

‘Proponiamo, dice Zoffili all’AdnKronos, l’istituzione di un servizio civile e militare universale territoriale che coinvolga per sei mesi tutti i cittadini italiani tra i 18 e i 26 anni di età’.

Il leghista di Erba sottolinea come i sei mesi della nuova leva saranno svolti ‘esclusivamente sul territorio nazionale e nella propria regione di residenza o domicilio, con priorità alla propria provincia, salvo espressa richiesta del cittadino ad essere impiegato in altri ambiti territoriali nazionali e previa disponibilità e autorizzazione dell’Autorità preposta’.

A coloro che opteranno per l’ambito militare ‘sarà assicurata la formazione militare in vista del loro impiego sul territorio nazionale’, chiarisce ancora Zoffilli, ribadendo il concetto della prossimità di servizio.

In caso di esercizio dell’opzione in favore del servizio civile universale invece i giovani verranno invece ‘preparati a svolgere funzioni di concorso alla tutela del patrimonio culturale, naturalistico e paesaggistico del Paese.

Con la possibilità di inserirsi nel sistema nazionale della Protezione Civile e del soccorso pubblico e di collaborare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco’.

‘Spero che anche la altre forze politiche appoggino la nostra proposta’, aveva chiesto Salvini negli scorsi giorni con riferimento alla pdl ora depositata, incassando però la freddezza del ministro della Difesa Guido Crosetto («Le forze armate non possono essere pensate come un luogo per educare i giovani, cosa che deve essere fatta dalla famiglia e dalla scuola»).

Sempre la Lega aveva già depositato un altro progetto di legge in tema di Difesa, quello a firma del presidente della omonima Commissione della Camera, Nino Minardo, presentato a febbraio scorso, questa volta sui ’riservisti’ italiani, da costituire sul modello israeliano.

In quel frangente il partito di Salvini avanzava la proposta di dare vita appunto a una ‘riserva militare’, da mobilitare rapidamente in caso di grave minaccia per la sicurezza del Paese o di stato d’emergenza.

Un mini-esercito supplementare che, secondo la proposta, potrebbe essere mobilitato dal governo sia in tempo di conflitto o di grave crisi suscettibili di ripercuotersi sulla sicurezza dello Stato, sia per la difesa dei confini nazionali, sia in caso di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale da parte del Consiglio dei ministri.

Anche in questo caso non mancarono le polemiche, visto che la catena di comando dei riservisti portava direttamente a Palazzo Chigi, prevedendo un via libera delle Camere in tempi brevi”.

Cosa ne pensate?