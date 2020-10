Possibilità di sconti, rimborsi e premi per chi usa carte e bancomat! Ecco le ultime novità

Grandi novità per gli utilizzatori abituali di carte e bancomat.

Ecco tutti i dettagli della Riforma riportati da ilfattoquotidiano:

“Lo sconto del 10% sull’importo pagato, ma anche una sorta di superpremio da tremila euro per i 100mila italiani che useranno maggiormente carta e bancomat.

Anche per spese piccole e piccolissime.

È il piano del governo per incentivare i pagamenti elettronici, che partirà a dicembre come previsto dal decreto Agosto.

Dopo che il premier Giuseppe Conte ne ha parlato in un’intervista alla Stampa, fonti vicine a Palazzo Chigi hanno dato alcuni dettagli.

Stando alle anticipazioni delle scorse settimane, il cashback varrà solo per le spese nei negozi fisici e non per quelle online.

Inoltre, il governo sta lavorando per ottenere dagli acquirer, ovvero banche e istituti che si occupano di pagamenti elettronici, la disponibilità di portare a zero le commissioni per spese fino a 5 euro.

Il progetto per incentivare gli italiani a usare il denaro elettronico sarà promosso grazie ai 3 miliardi di euro l’anno stanziati dall’esecutivo.

Chi partecipa all’iniziativa beneficerà in tre modi: con il 10% di “cashback”, cioè un rimborso degli acquisti effettuati con moneta elettronica.

Il massimale di spesa è di 3mila euro e il rimborso cashback massimo di 300 euro.

Per cautela si è previsto che tutti i partecipanti raggiungeranno il massimo della spesa.

Ma se non fosse cosi ci saranno più risorse per superare quella cifra.

I rimborsi si potranno ottenere attraverso la App Io ma, in vista dell’emanazione del decreto attuativo, si sta studiando anche la possibilità di registrarsi attraverso il proprio banking online.

Sulle norme per incentivare l’uso della moneta elettronica, Conte alla Stampa ha spiegato:

‘È una riforma su cui mi sono impegnato personalmente.

Dal 1° dicembre è previsto un cashback, cioè un rimborso del 10% su quanto si spende, fino a una spesa massima di 3000 euro: più usi la carta e più guadagni.

Ma non solo.

Il famoso bonus befana, che da oggi si chiamerà super cashback, sarà di 3000 euro l’anno.

Lo abbiamo ribattezzato così, perché, esattamente come il cashback, sarà rimborsato ogni sei mesi.

I 100mila cittadini che useranno maggiormente la carta, cioè faranno più transazioni a prescindere dalla cifra spesa, avranno un rimborso di 3000 euro l’anno.

Inoltre, ci saranno fino a 50 milioni di euro in palio con la lotteria degli scontrini, solo per chi usa la moneta elettronica'”.

