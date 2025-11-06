Policoro: un’ondata di entusiasmo, sorrisi e colori invaderà le strade. Questa l’iniziativa

L’IC2 “Giovanni Paolo II” e l’I.I.S. “Policoro–Tursi” danno vita all’evento più atteso e luminoso dell’anno: PASSI DI PACE 2025!

Un’ondata di entusiasmo, sorrisi e colori invaderà le strade di Policoro in un abbraccio collettivo che unisce studenti, insegnanti, famiglie e istituzioni in un unico, grande cammino di PACE e SPERANZA.

Sarà una giornata fatta di parole che curano, sport che unisce, gesti e simboli che parlano direttamente al cuore.

Un’esperienza che lascerà il segno, perché ogni passo condiviso ci avvicina un po’ di più all’altro, alla comunità, al mondo che vogliamo costruire insieme.

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Carmela Stigliano, evidenzia che:

“Passi di Pace rappresenta un momento di incontro e di riflessione profonda sul valore della vita.

È un’occasione in cui la comunità scolastica si ritrova per riscoprire l’importanza del dialogo, del rispetto reciproco e della solidarietà, valori che danno senso al nostro vivere insieme e orientano i giovani verso un futuro di consapevolezza e responsabilità.”

Un evento promosso dall’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” e dall’I.I.S. “Policoro–Tursi”, con il patrocinio del Comune di Policoro.

PASSI DI PACE 2025 – Voci e cuori in cammino: perché ogni passo verso l’altro è un passo verso la pace!

Di seguito la locandina con i dettagli.