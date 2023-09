Policoro: un successo il concerto di Daniele Silvestri a chiusura degli eventi estivi. I dettagli

Il cantautore romano Daniele Silvestri ha chiuso ieri l’edizione 2023 de “La Notte di Heraclea” a Policoro.

Un appuntamento consolidato quello de “La notte di Heraclea” di Policoro, che ogni anno, a settembre, chiude l’estate celebrando la nascita dell’era moderna della Città, con l’illuminazione di Piazza Eraclea e della sua borgata, simbolo di quella Riforma fondiaria che ha permesso a Policoro lo sviluppo che oggi la pone come terza Città della Basilicata ed in continua crescita, dato in controtendenza rispetto al resto della Regione.

Dichiarano il sindaco, Enrico Bianco, e l’assessore al ramo, Massimiliano Padula:

“Abbiamo iniziato la stagione estiva con l’Airshow delle Frecce Tricolori per continuare con un cartellone che ha toccato tante forme e tipologie di eventi: Teatro, tanta Musica, e innovazione come il TEDx di domenica scorsa.

Oltre ai grandi appuntamenti ormai storici come Blues in Town, Policoro in Swing, Premio Heraclea ed il Premio Adamesteanu;

La Notte di Heraclea è ormai un appuntamento sempre più atteso, in cui la città, ormai, si identifica da tempo.

Da sempre cerchiamo di puntare a questi tipi di eventi nel mese di Settembre, così come anche quelli dedicati all’area museale, cercando di dare la possibilità di allungare la stagione estiva”.

