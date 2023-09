Policoro: un premio per Sara, Rossella e Alessia che in estate hanno deciso di fare questa esperienza formativa, bella e ricca di significato. Complimenti

Con la premiazione degli studenti meritevoli si conclude ufficialmente l’anno scolastico 2022/2023 dell’Istituto Pitagora di Policoro.

Il 31 agosto, infatti, le studentesse dell’indirizzo SocioSanitario P.S.; R.R. e A.T. sono state premiate, dalla DS Maria Carmela Stigliano, dal Presidente ANFASS Giuseppe Tataranno e dalla professoressa Susy Benevento, organizzatrice del Tedx di Policoro, per aver supportato gli operatori ANFASS durante l’estate partecipando al progetto estivo “Disabilmente Estate” presso l’Aquarius di Mimmo Calbi e il maneggio di Filippo Melidoro.

Il Presidente ANFASS si è complimentato con le alunne sottolineando la loro serietà, il loro senso del dovere; l’aver aderito al progetto con puntualità, precisione, supportando gli operatori sempre col sorriso; Tataranno, inoltre si augura che ci sia un prosieguo con gli alunni del Pitagora e soprattutto con gli studenti dell’indirizzo sociosanitario per avere sempre più gioventù formata ai valori dell’inclusione.

“Fare volontariato – ha detto – è un’esperienza meravigliosa che arricchisce culturalmente e socialmente i giovani in una società sempre più liquida dove i ragazzi pensano solo ai diritti e non ai doveri; Sara, Rossella e Alessia vengono premiate non solo con un attestato di partecipazione, ma con un biglietto del TEDx di Policoro con cui l’associazione Anfass ha incominciato una proficua collaborazione.”

La professoressa Susy Benevento ha sottolineato come l’ANFASS abbia sostenuto il TEDx (spazio straordinario per la diffusione di idee innovative) in modo concreto acquistando i biglietti per donarli agli operatori e alle studentesse del Pitagora per aver passato l’estate all’insegna del volontariato e dell’inclusione.

“È importante – ha detto la Benevento – ricordare quanto sia importante la parola, perché ogni azione che si fa è supportata proprio dalla parola.”

La preside Maria Carmela Stigliano è stata lieta di conferire alle sue studentesse l’attestato, il biglietto e la medaglia dell’istituto per i più meritevoli; perché la vera inclusione e integrazione è prendersi cura dell’altro come hanno fatto Sara, Rossella e Alessia, quindi un grande plauso alle ragazze che in estate hanno deciso di fare questa esperienza formativa, bella e ricca di significato.

La DS dell’Istituto ha concluso con una bellissima citazione di Wim Wenders:

“Gli angeli dei nostri tempi sono tutti coloro che si interessano agli altri prima di interessarsi a sé stessi”.a

