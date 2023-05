Policoro: “Spiagge pulite” dai rifiuti abbandonati con questa iniziativa! I dettagli

Venerdì 12 maggio, ore 10:00, il CIRCOLO LEGAMBIENTE POLICORO sarà impegnato in SPIAGGE PULITE, la storica campagna di Legambiente Nazionale dedicata al monitoraggio e alla pulizia dei rifiuti abbandonati lungo le coste della nostra Penisola e che vedrà in azione volontari e cittadini di ogni età.

A prendere parte all’iniziativa, l’Istituto Comprensivo2, il Circolo Velico Lucano e il Comune.

Motto di questa 33esima edizione sarà “Chi ama la spiaggia, la tratta con i guanti”, una vera e propria call to action che ha l’obiettivo di lanciare un messaggio chiaro sull’importanza della tutela dell’ecosistema marino e su quanto l’impegno di ognuno di noi, unito ad uno stile di vita più sostenibile, possa davvero fare la differenza.

Sostiene la presidente Stella Bonavita:

“Come Circolo Legambiente di Policoro, in aprile, abbiamo effettuato il monitoraggio BEACH LITTER sulla nostra spiaggia, purtroppo i rifiuti abbandonati erano tanti e tra quelli più presenti: OGGETTI IN PLASTICA E MATERIALE PER LA PESCA e PRODOTTI PER FESTEGGIAMENTI.

Di seguito il LINK relativo al monitoraggio:

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Beach-litter-2023_infografica.pdf?_gl=1*fdvr7f*_up*MQ..*_ga*MTM2MDYxMzMyNC4xNjgzNzI3NjEx*_ga_LX7CNT6SDN*MTY4MzcyNzYwOC4xLjAuMTY4MzcyNzYwOC4wLjAuMA.”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

