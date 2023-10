Policoro: manca poco per la gara Italia vs Repubblica Ceca! Ecco i dettagli

Si terrà domani, Mercoledì 4 ottobre 2023, alle ore 11.30 presso la sala Consiliare del Comune di Policoro, sito in piazza Aldo Moro, la conferenza stampa di presentazione della gara Italia vs Repubblica Ceca, valevole per le UEFA Qualifiers alla FIFA Futsal World Cup 2024, che si terrà Venerdì 6 ottobre 2023, presso il PALAERCOLE di Policoro.

Come spiega l’amministrazione del comune di Policoro alla Conferenza interverranno:

Enrico Bianco, sindaco di Città di Policoro

Massimiliano Bellarte, allenatore Nazionale Italiana Futsal

Carmelo Musumeci, capitano Nazionale Italiana Futsal

Antonio Scocca, vicepresidente Divisione Calcio a 5

Michele Casino, assessore Regione Basilicata

