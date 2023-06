Policoro, cresce l’attesa per il passaggio delle Frecce Tricolori: prevista la presenza di 50mila persone! Ecco le ultime notizie

Tutto pronto per l’evento che colorerà del “Tricolore” il cielo di Policoro.

Mancano pochi giorni al “Policoro Air Show 2023” che si terrà domenica 25 giugno, a partire dalle ore 15.00, sulla costa policorese.

L’evento, promosso dal Comune di Policoro, dalla Regione Basilicata e organizzato dall’Aero Club Sibari Fly Asd nell’ambito delle manifestazioni celebrative dei 100 anni dell’Aeronautica Militare, consisterà in uno spettacolo aereo acrobatico con l’esibizione della pattuglia acrobatica nazionale delle “Frecce Tricolori” e con la partecipazione di velivoli militari e non.

Per l’occasione, che vedrà nuovamente la Città di Policoro protagonista che prevede la presenza di circa 50mila persone, l’Amministrazione Comunale, in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine e con gli organizzatori, ha disposto un completo vademecum per la gestione dell’evento scaricabile dal sito istituzionale:

https://www.policoro.basilicata.it/…/informazioni…/

Spiega il Sindaco Enrico Bianco:

“Si tratta di una complessa macchina organizzativa messa a punto da una intensa sinergia con gli uffici e con le forze dell’ordine per garantire lo spettacolo in totale sicurezza; abbiamo inteso limitare il più possibile il disagio agli operatori turistici e ai residenti, ma siamo certi che tutti sapremo assicurare uno spettacolo unico che un territorio come il nostro merita”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)