Pisticci tra i 5 Comuni in Italia ad aver ottenuto tutti e quattro i principali riconoscimenti turistici nazionali!

Il Sindaco di Pisticci, Domenico Albano, è lieto di annunciare un risultato di grande prestigio per la comunità: Pisticci è tra i soli cinque Comuni italiani ad aver conseguito contemporaneamente quattro importanti riconoscimenti di qualità turistica e territoriale, Spiga Verde, Bandiera Verde, Bandiera Blu e Bandiera Lilla, insieme a Grottammare, Castiglione della Pescaia, Mondolfo e Tortoreto.

Quattro riconoscimenti che, letti insieme, raccontano un’unica cosa: un territorio che unisce qualità ambientale della costa, accoglienza a misura di famiglia, sostenibilità e cura del paesaggio, e un impegno concreto verso l’accessibilità e l’inclusione.

Questo straordinario risultato non solo certifica la qualità e la sostenibilità dell’offerta turistica di Pisticci, ma mette in evidenza un modello di sviluppo che coniuga ambiente, inclusività, servizi e un approccio family-friendly.

«Essere tra i pochissimi Comuni in Italia ad aver raggiunto questo “quadripremio” – dichiara il Sindaco – rappresenta un enorme motivo di orgoglio per la nostra comunità e una conferma dell’importante lavoro svolto in questi anni.

Questi riconoscimenti attestano la qualità delle nostre spiagge, dei nostri paesaggi, della nostra capacità di accoglienza e dell’impegno pubblico-privato nella gestione sostenibile delle risorse. È un risultato che rafforza la nostra strategia turistica di lungo periodo e ci sprona a proseguire con determinazione nella valorizzazione della nostra destinazione».

Pisticci ha tutte le carte per essere riconosciuta non soltanto come meta da visitare, ma come destinazione di qualità, capace di unire mare, paesaggio, borghi, cultura e autenticità in un’esperienza completa.

“Continueremo a lavorare perché questi quattro riconoscimenti diventino un punto di partenza: per migliorare ancora i servizi, per elevare la competitività del territorio e per aprire nuove opportunità anche sul piano occupazionale, soprattutto per i più giovani.

Ed è questo che stiamo rafforzando gli strumenti di programmazione e gestione della destinazione: perché risultati come questi diventano davvero strutturali solo quando sono accompagnati da una governance stabile, da servizi efficienti, da accoglienza qualificata e da un’azione pubblica capace di coordinare e mettere a sistema le energie locali”.

Il Comune ringrazia operatori turistici, associazioni, cittadini e partner istituzionali, il cui contributo quotidiano ha reso possibile questo successo collettivo.

Pisticci continua a crescere e a farsi conoscere come destinazione turistica di qualità, sostenibile, inclusiva e adatta alle famiglie, capace di offrire esperienze autentiche e memorabili per tutti i visitatori.