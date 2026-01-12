Matera, omaggio per l’Associazione Cavalieri di Maria SS. della Bruna. I dettagli

L’Associazione Maria SS. della Bruna ha voluto omaggiare l’Associazione Cavalieri di Maria SS. della Bruna con un dono speciale: un angioletto in cartapesta, realizzato dall’artista Francesca Cascione, che realizzerà il Carro Trionfale 2026.
L’opera è stata consegnata ad una rappresentanza dell’Associazione Cavalieri alla presenza del presidente Antonio Paolicelli e del Generale Angelo Raffaele Tataranni.
Questo gesto vuole sancire e rafforzare la profonda unione d’intenti tra le nostre realtà: un legame saldo che ci vede collaborare fianco a fianco, con devozione e passione, in vista dell’edizione 637 della Festa della Bruna.
Insieme, continuiamo a camminare verso il 2 Luglio per onorare al meglio Maria SS. della Bruna.