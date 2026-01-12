Matera 2026: il Cardinale Baggio apre l’anno della Cultura del dialogo

Giovedì 15 gennaio, alle ore 17:00, nell’Aula Magna dell’Istituto “Sant’Anna” di Matera, si terrà un evento culturale promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “Mons. Anselmo Pecci” in occasione dell’avvio dell’anno di Matera Capitale mediterranea della cultura e del dialogo.

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSRI), attualmente diretto dal prof. Angelo Gallitelli, è un’istituzione accademica ecclesiastica promossa dalle Chiese locali della Basilicata, strutturata secondo il modello universitario 3+2 e collegata dal 2017 alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli.

L’ISSRI svolge attività di alta formazione nelle scienze religiose, offrendo percorsi finalizzati allo studio della teologia e delle discipline affini, alla formazione culturale e pastorale e alla preparazione di insegnanti di religione cattolica e operatori ecclesiali.

L’incontro, dal titolo “Matera 2026, la cultura del dialogo come sorgente di pace”, si inserisce nel percorso di riflessione culturale, sociale ed ecclesiale che accompagna il cammino di Matera verso l’anno di Capitale mediterranea della cultura e del dialogo che prenderà il via il prossimo 20 marzo.

Dopo i saluti istituzionali, affidati a don Angelo Gallitelli, Direttore dell’ISSRI, ad Antonio Nicoletti, Sindaco di Matera e a Rita Orlando, Direttrice Generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, ci sarà la prolusione di Sua Eminenza il Cardinale Fabio Baggio, Sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, che offrirà una riflessione sul valore del dialogo come fondamento di pace, giustizia e sviluppo umano integrale nel contesto contemporaneo.

Da anni impegnato a livello internazionale sui temi delle migrazioni, della mobilità umana, della giustizia sociale e della promozione della dignità della persona il cardinale Fabio Baggio ha svolto incarichi accademici e pastorali in diversi Paesi, tra cui Cile ed Argentina, ed è stato tra i principali collaboratori della Santa Sede nell’elaborazione delle politiche ecclesiali a favore di migranti e rifugiati.

Le conclusioni saranno affidate a S.E. Mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Fondazione Matera Basilicata 2019 e del Comune di Matera.