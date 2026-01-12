Basilicata, tantissimi auguri a zia Rosina per i suoi 103 anni!

103 Candeline per Zia Rosina.

Ieri, 11 gennaio 2026, Rosina Buccico ha compiuto 103 anni straordinari.

Questo l’augurio dell’Amministrazione Comunale di Ruoti:

“Nata l’11 gennaio 1923, zia Rosina è la decana dei centenari di Ruoti, un patrimonio vivente della nostra comunità che continua a illuminare le nostre vite con la sua testimonianza di fede, coraggio e saggezza.

103 anni di storia, di ricordi, di emozioni che attraversano un secolo intero.

Con la sua lucidità e il suo sorriso, zia Rosina rappresenta un faro non solo per la sua famiglia ma per l’intera comunità ruotese.

La sua longevità è la dimostrazione che la forza d’animo, la fede e l’amore per la vita sono il segreto per attraversare il tempo mantenendo vivo lo spirito e il cuore.

Tantissimi auguri, cara zia Rosina.

Che questo nuovo anno possa regalarti ancora momenti di gioia circondati dall’affetto di chi ti vuole bene.

103 anni di vita, 103 anni di storia, 103 anni di amore!”.

I migliori auguri anche dalla nostra Redazione.