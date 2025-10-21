Pisticci, il Taxi Sociale riprende il suo viaggio: ecco di cosa si tratta

Questa mattina si è tenuta la cerimonia di consegna del nuovo 𝗧𝗮𝘅𝗶 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲, alla presenza delle 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲 𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿, delle 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁𝗼 e del rappresentante di PMG Italia, 𝗠𝗮𝘂𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗥𝘂𝗴𝗴𝗲𝗿𝗶.
Il mezzo, attrezzato per il trasporto di persone con fragilità, come fa sapere l’Amminsirazione:
“𝗿𝗮𝗳𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮 𝘂𝗻 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝗰𝗲 𝘀𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗶 𝗲 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝘁𝗼𝘀𝗶 𝗮 𝗰𝗵𝗶 𝗵𝗮 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗯𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼.
𝗜𝗹 𝗧𝗮𝘅𝗶 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 è una storia di collaborazione e fiducia, nata dall’incontro tra 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲 e 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝘂𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗮.
Grazie a tutte le realtà che hanno reso possibile questo percorso.
𝗜𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗮 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗽𝗶𝘂̀ 𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮, 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗹𝗲”.