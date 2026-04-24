Trasformazione digitale dei servizi turistici: dopo il meeting inaugurale a Matera, nuovo importante appuntamento in Grecia. I dettagli

Si terrà il 27 e 28 Aprile 2026 a Pyrgos, in Grecia, il secondo Project Meeting del progetto DACC – “Empowering digital transformation for UNESCO sites through cross-border cooperation in the programme area”, finanziato dal Programma Interreg Grecia–Italia 2021–2027.

L’incontro rappresenta un nuovo importante appuntamento dopo il meeting inaugurale svoltosi a Matera lo scorso 30 Ottobre, segnando un ulteriore passo avanti nel percorso di cooperazione transfrontaliera avviato dal progetto.

Il meeting, ospitato e coordinato dalla Camera di Commercio di Ilia (Grecia) in qualità di partner, coinvolgerà tutti i partner del progetto DACC: ASSET Basilicata (Capofila), Kapodistriaki Development S.A., organizzazione greca impegnata nello sviluppo economico e sociale, e il Comune di Monte Sant’Angelo.

Parteciperà inoltre anche il Joint Secretariat del Programma Interreg Grecia–Italia.

L’obiettivo dell’incontro è riunire i partner per condividere aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle attività progettuali e per rafforzare il coordinamento organizzativo e operativo in vista delle prossime fasi.

Durante il meeting, i partner avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente su obiettivi, metodologie e attività, contribuendo a un percorso comune volto a promuovere la trasformazione digitale dei servizi turistici nei siti UNESCO coinvolti: Matera, Monte Sant’Angelo, Olimpia e Corfù.

In particolare, questo secondo incontro sarà dedicato all’approfondimento delle attività tecniche in corso, tra cui l’analisi delle minacce e delle sfide digitali dei siti UNESCO, una delle principali attività del progetto.

Tale analisi ha l’obiettivo di individuare criticità, bisogni e opportunità legati alla trasformazione digitale nel settore turistico-culturale.

L’attività viene condotta attraverso una metodologia comune condivisa tra i partner e prevede la somministrazione di questionari dettagliati rivolti a operatori, piccole e medie imprese e stakeholder attivi nel settore turistico e nella gestione dei siti UNESCO, al fine di raccogliere dati comparabili e definire strategie efficaci e mirate per il miglioramento dei servizi digitali nei siti coinvolti.

Inoltre, verranno discussi i prossimi sviluppi relativi al programma di formazione, che sarà presto avviato e rivolto agli operatori del settore turistico, coinvolti attivamente nelle attività progettuali.

Nel corso della seconda giornata, i partner avranno anche l’opportunità di visitare il sito archeologico di Olimpia, patrimonio UNESCO, e il relativo Museo Archeologico, rafforzando così il legame tra le attività progettuali e il patrimonio culturale oggetto dell’intervento.

Il meeting di Pyrgos rappresenta un momento chiave per consolidare la collaborazione tra i partner e per orientare in modo condiviso le prossime fasi del progetto, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi strategici di DACC nel contesto del programma Interreg Grecia–Italia.