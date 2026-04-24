Grassano, niente più scuse: già sanzionato chi abbandona rifiuti! La Polizia Locale rafforza i controlli

L’Amministrazione Comunale di Grassano fa sapere:

“Continuano i controlli della Polizia Locale del Comune di Grassano per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio cittadino.

Nel corso delle attività di verifica, è stato già individuato il responsabile di un episodio di conferimento illecito di rifiuti, consistito nell’abbandono di una busta di immondizia all’interno di un cestino collocato in area pubblica, utilizzato impropriamente per il deposito di rifiuti domestici.

Al trasgressore è stato regolarmente notificato il verbale di accertamento, che troverete in allegato a questo post.

Rivolgiamo un appello a tutti i cittadini: non abbandonate rifiuti su strade, piazze, marciapiedi e aree pubbliche.

Inoltre, non depositate sacchi o buste di grandi dimensioni nei cestini pubblici, destinati esclusivamente ai piccoli rifiuti occasionali.

È importante ricordare che la raccolta differenziata porta a porta è un servizio essenziale per la città e va rispettata, conferendo correttamente i rifiuti secondo giorni, orari e modalità previste.

Questi comportamenti danneggiano il decoro urbano, l’ambiente e la qualità della vita di tutti.

Chi abbandona rifiuti è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Regolamento Comunale, con sanzioni da 25 a 500 euro.

La normativa nazionale vigente (D.Lgs. 152/2006 – Testo Unico Ambientale, art. 192) vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico ,prevedendo sanzioni amministrative e, nei casi stabiliti dalla legge, anche penali.

Collaboriamo tutti per mantenere Grassano pulita, decorosa e vivibile.

Il rispetto delle regole è un dovere civico”.