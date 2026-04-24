Matera aderisce a ‘Mai bandiera bianca’: il Comune entra nella campagna contro la violenza sulle donne

Il Comune di Matera, come altri in Italia, aderisce alla campagna contro la violenza sulle donne “Mai bandiera bianca”, promossa da Anci e Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Martedì 28 aprile, alle 10.30, è convocata una conferenza stampa nella Sala Mandela del Comune di Matera, in cui verrà presentata ufficialmente l’iniziativa, alla presenza del Sindaco Antonio Nicoletti, dell’Assessora alle Pari Opportunità e Politiche di Genere Stefania Draicchio, di Martina Dell’Anna, influencer materana, e della coordinatrice Ufficio del Piano Sociale del Comune di Matera Caterina Rotondaro.

Sulla facciata del Palazzo Municipale verrà esposto un grosso stendardo di colore arancione per esprimere l’idea che le istituzioni non devono arretrare né arrendersi di fronte alla violenza sulle donne: la battaglia è culturale, sociale e quotidiana.

“La campagna durerà tutto l’anno (#25novembretuttolanno), segno di un impegno costante e permanente dei Sindaci: rappresenterà identità e una forte presa diposizione ed entrerà tra i banchi di scuola e nelle piazze – afferma l’Assessora alle Pari opportunità e politiche di genere Stefania Draicchio -.

Non solo esporremo la bandiera, ma coinvolgeremo influencer del nostro territorio che diventeranno ambassador del messaggio, in particolare tra i giovani, anche attraverso i canali social.

Inoltre abbiamo coinvolto le scuole della nostra città per la ideazione di claim contro la violenza di genere da disseminare in città.

Questa azione consentirà una diffusione capillare e multicanale della campagna, rafforzando la componente culturale e la penetrazione del messaggio nelle comunità”.

“Matera aderisce con convinzione a questa campagna, perché il contrasto alla violenza di genere deve essere una priorità quotidiana delle istituzioni e della comunità”, dichiara il Sindaco Nicoletti.