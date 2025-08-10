Pisticci: al via le domande sui “Progetti per la Vita Indipendente”. I dettagli

L’Amministrazione comunale di Pisticci- Assessorato alle Politiche Sociali e all’Inclusione- informa che è aperta 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐕𝐢𝐭𝐚 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐟𝐢𝐬𝐢𝐜𝐚, 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐨 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞, 𝐝𝐢 𝐞𝐭𝐚̀ 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐭𝐫𝐚 𝟏𝟖 𝐞 𝟔𝟒 𝐚𝐧𝐧𝐢.

L’avviso, approvato e pubblicato dall’Ambito Socio Territoriale n. 8 “Metapontino Collina Materana”, ha l’obiettivo di sostenere l’autodeterminazione e l’autonomia delle persone con disabilità, che da “oggetto di cura” diventano soggetti attivi in grado di scegliere e gestire, anche con il supporto dei servizi, il proprio percorso di vita e l’assistente personale.

Nel Progetto di Vita Indipendente sono previste diverse tipologie di intervento, che consentono la 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮 𝘀𝗰𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗲 𝗹’𝗮𝘀𝘀𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗰𝗼𝗻 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼, 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 per:

• percorsi di potenziamento di abilità, autonomie e inclusione sociale;

• supporto al diritto allo studio e alla realizzazione di tirocini lavorativi;

• accompagnamenti fuori casa (anche in automobile), utilizzo di mezzi pubblici, spostamenti verso lavoro, scuola, impianti sportivi e altre attività;

• cura personale e attività domestiche, anche a sostegno delle responsabilità genitoriali;

• interventi di supporto per chi intende sperimentare “l’abitare in autonomia”.

Questo il commento del Sindaco Domenico Albano:

“Con questa misura si intende rafforzare un principio fondamentale: il diritto di ogni persona con disabilità a scegliere come vivere la propria vita.

Non si tratta solo di assistenza, ma di un vero e proprio percorso verso l’indipendenza e la piena inclusione nella comunità.”

Il commento dell’Assessore alle Politiche Sociali e all’Inclusione Dolores Troiano:

“Il Progetto di Vita Indipendente rappresenta uno strumento concreto per valorizzare le potenzialità individuali e promuovere pari opportunità.

Invitiamo tutte le persone interessate e le famiglie a informarsi e partecipare: investire sull’autonomia significa investire sul futuro.”

𝐋𝐚 𝐬𝐜𝐚𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐞̀ 𝐢𝐥 𝟐𝟏 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓.

𝐏𝐞𝐫 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐢 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞:

https://www.comune.pisticci.mt.it/…/avviso-pubblico-per-la-…