Su Matera il caldo intenso torna a farsi sentire con l’anticiclone africano. Ecco le previsioni aggiornate

Sulle regioni Molise, Puglia e Basilicata sono attese condizioni meteo stabili ed ampiamente soleggiate, con rialzo delle temperature per il dominio dell’anticiclone africano che ci accompagnerà sino al Ferragosto e oltre.

Temperature in lieve ulteriore lieve aumento, con picchi fino a +38/39°C tra Tavoliere, Tarantino e Metapontino.

Da segnalare tuttavia la formazione di qualche isolato e breve fenomeno in formazione diurna sui massici lucani.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 11 Agosto avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 21°C.

Invece, Martedì 12 Agosto avremo cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio.

Rasserena in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 22°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.