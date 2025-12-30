Pielle Matera, che girone d’andata: unica a battere la capolista Foggia e quinto posto che profuma di playoff

La Pielle Matera Basket protagonista di un’ottima prima parte di stagione in Divisione Regionale 1 Puglia, guarda al futuro con ottimismo.

Nella prima parte della stagione, fatta di undici gare, la squadra di coach Ciccio Losito ha ottenuto sei successi e cinque sconfitte. In casa ha ceduto il passo solamente nell’ultima giornata contro la G.Angel Manfredonia, vincendo tutte le altre sfide anche contro la capolista Eurobasket Foggia (unica sconfitta della capolista in stagione);

mentre lontano dal PalaSassi la tendenza è stata differente, tanto che i biancazzurri materani sono riusciti a vincere solamente con l’altra compagine foggiana, la Nuova Libertas. Dodici punti conquistati e un quinto posto in classifica che regala prospettive e sensazioni positive per il proseguo della stagione.

“L’obiettivo iniziale in questa stagione era di rimetterci seduti in spogliatoio al termine del girone d’andata e tirare le somme. Eravamo una squadra con tanti elementi nuovi che doveva formare gruppo, gioco e mentalità.

Avevamo l’intenzione di vincere il più possibile nel girone d’andata e poi provare a guardare al traguardo finale, penso che sia andata bene – commenta coach Ciccio Losito –.

Guardando indietro penso che l’unica partita dove davvero possiamo recriminare è la sfida di Altamura, dove ce la siamo giocata sino in fondo, nonostante le tante assenze per infortuni, che sicuramente hanno pesato nell’economia della gara, purtroppo fattori non controllabili.

Poi, se guardiamo indietro, possiamo dire con orgoglio di essere l’unica squadra ad aver battuto la capolista Foggia. Sono contento di quello che abbiamo fatto sino ad ora”.

L’atteggiamento fuori dal campo, per chi deve gestire una squadra, soprattutto nuova, può essere determinante. Come ha affrontato coach Losito questa nuova stagione sino a questo momento? “Io in palestra sono sempre lo stesso, certo rispetto allo scorso anno è cambiato tanto.

Nella scorsa stagione sapevo di dover avere molta più pazienza, considerando i tanti giovani che componevano il roster, tutti o quasi alla prima esperienza in prima squadra – continua Losito –. Dovevo affrontare aspetti diversi.

Quest’anno serve più determinazione, e soprattutto la capacità di portarla in campo e nei ragazzi.

Sono soddisfatto, ho visto tanti miglioramenti, soprattutto nei più giovani. I ragazzi sempre più a loro agio permettono di allungare le rotazioni e ottenere di più da tutti. Ho visto una migliore lettura del gioco e questo d’ora in avanti sarà fondamentale, perché il campionato diventerà più tattico e noi su questo siamo stati carenti in alcune occasioni”.

La squadra ha dato ottime risposte, e dopo gli attacchi influenzali ha recuperato anche De Astis e Cardinale in questi giorni di allenamento. In vista della ripresa del campionato, previsto sabato 10 gennaio in quel di Trani dalle ore 19, la squadra si sta preparando al meglio. Certo, ci sarà anche un occhio di riguardo diverso dalle avversarie, che troveranno una squadra che ha messo tutti in difficoltà. “Rispetto all’andata saremo più attenzionati, questo sicuramente.

Abbiamo fatto una buona prima parte di stagione. Certo poi la classifica è corta e, se guardiamo ai quattro punti che ci separano dalla seconda posizione, dobbiamo essere sempre concentrati sui quattro punti che ci separano dal nono posto.

Resta un campionato equilibrato – ammette coach Losito che conclude –.

Posso ammettere di aver avuto una buonissima impressione di Corato e Manfredonia, con questi ultimi i più bravi a metterci in difficoltà, mentre è una sorpresa vedere Foggia in testa quasi imbattuta, complimenti a loro.

Forse invece mi aspettavo Barletta un po’ più su in classifica.

Dal girone di ritorno mi aspetto un campionato sempre più in equilibrio”.