Capodanno 2026 a Matera: Coez in concerto in Piazza Vittorio Veneto! Il programma

Matera si prepara a salutare l’arrivo del nuovo anno con una grande festa in musica.

Il programma ufficiale del Capodanno 2026, che si terrà mercoledì 31 dicembre 2025 a partire dalle ore 21.00 in Piazza Vittorio Veneto, avrà come ospite d’eccezione il rapper italiano Coez, che sarà protagonista del concerto di mezzanotte.

La serata sarà animata da un ricco palinsesto musicale che accompagnerà cittadini e visitatori verso il nuovo anno.

Questo il programma della serata

Ore 21.00 – 21.25: Nancy Elettrico

Ore 21.25 – 21.50: Rocksy Band

Ore 21.50 – 22.15: Bobo Sind

Ore 22.15 – 22.45: Preso Blu – Subsonica Tribute

Ore 22.45 – 23.45: DJ Set Radio Norba

Ore 23.45 – 00.10: Countdown e brindisi di mezzanotte sul palco

Ore 00.10 – 01.30: Coez in concerto

Ore 01.30: Chiusura con DJ Skrezio

La sicurezza di cittadini, residenti e turisti rappresenta una priorità assoluta dell’Amministrazione comunale. Il piano predisposto è frutto di un lavoro congiunto tra il Comune di Matera, la Prefettura e tutte le autorità competenti in materia di sicurezza: Questura, Comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e DIRES 118.

Per l’occasione, Piazza Vittorio Veneto avrà una capienza massima di 5.000 persone, raggiunta la quale non sarà più possibile per ragioni di sicurezza accedere alla piazza. Pertanto, tutti sono invitati ad attenersi alle prescrizioni definite in sede di organizzazione dell’evento per la tutela della pubblica sicurezza, evitando assembramenti presso i varchi di accesso alla piazza una volta raggiunta la capienza massima consentita.

L’accesso all’area dell’evento sarà consentito a partire dalle ore 20.00 attraverso le vie Ascanio Persio e La Vista. L’accesso riservato alle persone con disabilità, accompagnate, è previsto da Piazza San Giovanni – Via San Biagio, con accompagnamento verso l’area dedicata.

Le vie di uscita di emergenza individuate sono, Via San Biagio, Via XX Settembre, Via del Corso, Via delle Beccherie.

Via Lucana e le strade adiacenti resteranno regolarmente percorribili; saranno posizionati new jersey agli imbocchi di alcune arterie direttamente collegate alla piazza.

Le ambulanze saranno dislocate in Via La Vista, Via De Blasis e Via XX Settembre. All’interno della piazza saranno presenti soccorritori a piedi e un medico.

Le aree parcheggio a disposizione del pubblico sono:

Parcheggi coperti di Via Saragat e Via Vena

Parcheggio scoperto di Via A. M. di Francia

Parcheggi cittadini in piano

Nelle aree limitrofe sono inoltre disponibili parcheggi privati, tra cui quelli di Via Rocco Scotellaro e Parking Sant’Isidoro.

I pullman turistici dovranno effettuare la discesa e la salita dei passeggeri in Via Aldo Moro, per poi dirigersi verso le aree di sosta.

Con apposite Ordinanze Sindacali è stato disposto il divieto di vendita di alcolici nell’area dell’evento. Sarà inoltre vietato introdurre, bevande in bottiglie di vetro o lattine, bombolette spray contenenti gas urticanti, ombrelli con punta, artifizi e giochi pirotecnici, puntatori laser o dispositivi luminosi.

L’Amministrazione comunale confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti per vivere una serata di festa in sicurezza, condividendo insieme la musica e l’emozione dell’arrivo del Capodanno 2026 nella splendida cornice di Matera.