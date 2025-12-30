Basilicata: oltre mezzo milione di euro a questi 10 Comuni lucani! I dettagli

Su proposta dell’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, la Giunta regionale ha approvato una importante delibera che assegna contributi per un totale di 544.533,14 euro a dieci Comuni lucani.
I fondi sono destinati a potenziare il ciclo dei rifiuti, l’acquisto di attrezzature tecnologiche e la bonifica di siti inquinati o interessati dall’abbandono di detriti.
“Continuiamo a sostenere concretamente le amministrazioni locali nella sfida quotidiana per la tutela del nostro territorio. Questi finanziamenti non sono semplici trasferimenti monetari, ma investimenti strategici per migliorare la qualità della vita dei cittadini e l’efficienza dei servizi comunali”, dichiara Mongiello.
L’intervento tocca diverse aree della regione, con una particolare attenzione alle criticità ambientali.
In particolare sulle Bonifiche e sul decoro urbano sono stati destinati 130 mila euro a Castelluccio Superiore per la riqualificazione di aree degradate dall’abbandono di rifiuti, mentre a Balvano 70 mila euro serviranno per la rimozione di strutture contenenti amianto.
Sul capitolo del monitoraggio ambientale è stato assegnato un fondo di 50 mila euro al Comune di Marsicovetere per l’esecuzione di piani d’indagine sui valori di fondo dei suoli, un’attività essenziale per la sicurezza ambientale nelle aree interessate da procedimenti complessi.