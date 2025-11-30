Ottimi risultati per gli atleti materani e montesi al Sunday Fighty Sunday di Ariano Irpino. Complimenti ragazzi

Il 29 Novembre 2025 si è svolta la quattordicesima edizione del Sunday Fighty Sunday ad Ariano Irpino, evento organizzato dalla A.S.D. Goshin Ryu.

La manifestazione ha visto la partecipazione di tre società della Basilicata, tra cui la Dynamic Center di Matera, la Athena Club di Montescaglioso (MT) e la Elite Kickboxing di Matera/Putignano.

Gli atleti lucani sono stati accompagnati in questa avventura dai tecnici federali Gino Clemente e Danilo Andrulli.

Ecco i dettagli delle performance degli atleti lucani nelle varie specialità:

Canterino Silvio (52 Kg, Cadetto, Athena Club di Montescaglioso): il giovane montese ha subito mostrato di essere di carattere, affrontando con coraggio l’avversario campano.

Non si è lasciato intimidire e ha tenuto testa colpi su colpi.

Al termine del match, il giudice centrale ha decretato un pareggio, deliziando il pubblico presente con una sfida molto tecnica.

Perucci Martina (60 Kg, Senior, Muay Thai, Athena Club di Montescaglioso): la sola donna della delegazione lucana è salita sul ring contro un’atleta campana in un match di altissima qualità tecnica e tattica.

Martina ha dominato l’incontro, sovrastando l’avversaria, e alla fine il giudice centrale ha alzato le mani della vincitrice, portando a casa una meritata vittoria.

Todisco Francesco (81 Kg, Junior, Low Kick, Dynamic Center di Matera) e Leandro Giovanni (81 Kg, Junior, Low Kick, Elite Kickboxing di Matera/Putignano): i due amici di scuderia hanno affrontato uno contro l’altro.

Giovanni ha iniziato meglio la prima ripresa trovando più spesso il bersaglio.

Nella seconda ripresa, Todisco ha ascoltato i consigli del suo angolo e ha migliorato l’atteggiamento, ma il vantaggio di Giovanni si è consolidato.

La vittoria è andata a Leandro, che ha dominato ai cartellini.

Zaccaro Lorenzo (+91 Kg, Senior, K-1, Dynamic Center di Matera): il peso massimo lucano è partito un po’ teso nella prima ripresa.

Tuttavia, grazie ai consigli del maestro Clemente e di Andrulli, nella seconda ripresa ha ribaltato l’andamento del match, portando a casa un’altra vittoria importante.

Il maestro Tralli, ancora impegnato ai Mondiali di Kickboxing ad Abu Dhabi, ha commentato con orgoglio i risultati ottenuti:

“Questi incontri sono fondamentali per la crescita mentale dei ragazzi e per la loro padronanza del ring.”

I prossimi impegni vedranno gli atleti lucani protagonisti a Petriano, con Gabriel Bozza al torneo Fight Club, e il 21 dicembre in Svizzera con Stiven Alla per un match professionistico di Muay Thai.

Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti e ai tecnici!

Ecco le foto dei vincitori.