Ospedale Tinchi, è ufficiale: finalmente un servizio importante sarà restituito ai cittadini. Ecco quando la riapertura

La farmacia dell’Ospedale di Tinchi riaprirà ufficialmente il 19 gennaio 2026.

Un risultato di grande rilievo per il territorio, frutto di una collaborazione istituzionale concreta, continua e condivisa tra il Comune di Pisticci, l’Azienda Sanitaria di Matera e l’Assessore regionale alla Sanità, che hanno lavorato in maniera coordinata per restituire ai cittadini un servizio importante.

Lo stesso Comune nel darne notizia informa:

“La riattivazione della farmacia ospedaliera rappresenta una risposta attesa e necessaria alle esigenze sanitarie dell’intero Metapontino, non limitata alla sola comunità di Pisticci.

In particolare, la sospensione aveva determinato un sovraccarico dell’Ospedale di Policoro, con aumento dell’utenza e allungamento dei tempi di attesa, l’interruzione di un servizio storico e strategico per la comunità locale e difficoltà rilevanti per pazienti fragili e cronici, costretti a spostamenti più lunghi per il ritiro dei farmaci ospedalieri.

La decisione di procedere alla riapertura è il risultato di un dialogo istituzionale costante, fondato sull’ascolto del territorio e sulla condivisione degli obiettivi, che ha permesso di individuare soluzioni efficaci e sostenibili”.

Il Sindaco di Pisticci, Domenico Albano, ha dichiarato:

“Questo importante traguardo dimostra come la collaborazione tra enti, quando è basata sul confronto serio e sulla volontà di rispondere ai bisogni dei cittadini, possa produrre risultati concreti.

La riapertura della farmacia dell’Ospedale di Tinchi è il frutto di un lavoro sinergico tra il Comune di Pisticci, l’Assessore regionale alla Sanità e i vertici dell’Azienda Sanitaria di Matera, che ringrazio per l’attenzione e la disponibilità dimostrate verso il nostro territorio”.

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno a proseguire il percorso di collaborazione con le istituzioni sanitarie tutelando il diritto alla salute dei cittadini.